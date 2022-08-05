Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня — Єврокомісія — Finance.ua
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Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня — Єврокомісія

Енергетика
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Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня — Єврокомісія
Ембарго ЄС на російське вугілля набуде чинності 10 серпня — Єврокомісія
Європейська комісія (ЄК) нагадала країнам ЄС про необхідність дотримуватися ембарго на фізичні поставки вугілля з росії, незважаючи на енергетичну кризу. Заборона набуде чинності вже 10 серпня.
Про це заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі 5 серпня. За його словами, Єврокомісія впевнена, що країни Європи відповідально сприймуть виконання санкцій.
«Ембарго на поставки російського вугілля є частиною п’ятого пакету санкцій, прийнятого в квітні. Перехідний період закінчується 10 серпня, і Єврокомісія впевнена, що всі країни ЄС дотримуватимуться цього обмеження», — сказав Маммер.
Він також наголосив, що санкції ЄС не обмежують газову сферу. У тому числі не перешкоджають постачанню «Газпрому» трубини для «Північного потоку-1».
«Вони (санкції. — Ред.) не впливають на відправку в росію газової турбіни Siemens для „Північного потоку“. Решта — просто прийменники, щоб обмежувати постачання газу до Європи», — додав Мамер.
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Раніше деякі європейські країни оголосили про відкриття вугільних електростанцій, оскільки постачання газу з росії до ЄС різко скоротилося через санкції ЄС. За даними Міжнародного енергетичного агентства, 2022 року споживання вугілля в країнах ЄС збільшиться на 7% порівняно з показником минулого року. Братимуть паливо із альтернативних росії джерел.
Як йдеться в публікації п’ятого пакету санкцій в Офіційному журналі ЄС, купівля, імпорт або транспортування в ЄС вугілля дозволяється до 10 серпня 2022 року, а з цієї дати буде заборонено. Крім того, Європейський Союз рекомендував імпортерам нафти включати до договорів пункт, який підтверджуватиме, що сировина не містить російських складових.
Гарантувати це мають продавці нафти. У разі надання неправдивих відомостей їм загрожує відповідальність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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