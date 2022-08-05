«Газпром» спалює газ замість постачання до країн ЄС — Finance.ua

«Газпром» спалює газ замість постачання до країн ЄС Вчора 03:03 — Енергетика

Фото: Арі Лейн

Російський «Газпром», починаючи з травня, спалює газ поблизу компресорної станції «Портова» та однойменного LNG-термінала.

Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Інтерфакс-Україна

Видання уточнює, що велике полум’я вирує на території, де розташовані ці об’єкти, вже кілька тижнів. Його видно навіть з Фінляндії.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA демонструють, що на LNG-терміналі пожежі почали фіксувати з 22 травня, коли «Газпром» знизив транзит до Європи газотранспортною системою України та перестав використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

Пожежі, що свідчать про спалювання газу на КС «Портова», почали з’являтися з 17 червня. Тоді протягом кількох днів добове прокачування газу «Північним потоком» було зменшено зі 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Економічна Правда За матеріалами:

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