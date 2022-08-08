Найбільш затребувані професії: кого зараз потребують роботодавці — Finance.ua

Найбільш затребувані професії: кого зараз потребують роботодавці
Ринок праці переживає глибоку кризу. Проте є й такі сфери, які навіть під час війни продовжують найм та потребують нових спеціалістів.
Про це свідчать результати опитування роботодавців, яке експерти robota.ua проводили наприкінці червня-на початку липня.
Компанії, які заявили про збільшення кількості персоналу або ж задекларували, що ситуація залишилася без змін, найчастіше належать до таких сфер:
- IT — 40% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу;
- телекомунікації та зв’язок — 35%;
- HR — 21%;
- аутсорсингові компанії — 17%.
Збільшували кількість працівників найчастіше у категоріях IT та продажах, також шукають лінійний персонал критичної інфраструктури (наприклад, працівників, які будуть виконувати першочергові задачі з випуску продукції на виробництвах).
Такий розподіл цілком логічний, адже компанії намагаються автоматизувати більшість бізнес-процесів, щоб оптимізувати витрати на фонд оплати праці. В умовах війни бізнес намагається диверсифікувати свої можливості і стати багатоканальним. У зв’язку з цим зростає попит на спеціалістів діджитал-маркетингу і продажів.
Плани щодо найму. Крім того, в опитаних компаніях розповіли про плани на майбутнє щодо найму нових працівників. Так, з’ясувалося, що:
- 29,8% компаній не змінювали плани;
- 9,9% планують позапланово збільшувати найм;
- 34,1% — зменшують;
- а 26,2% взагалі зупинили найм працівників до кінця року.
Довідка Finance.ua:
- у період повномасштабного вторгнення росії в Україну частка вакансій дистанційної роботи зросла вдвічі. Так, за останні чотири роки віддалена робота стала одним із найважливіших трендів ринку праці. Які зарплати найчастіше пропонують на дистанційній роботі — читайте за посиланням;
- в умовах російської агресії проти України багато українців втратили роботу, а у тих, кого не звільнили, здебільшого зарплата значно впала. Це змушує багатьох співгромадян шукати різні підробітки. Яких фахівців шукають в Україні і де громадяни можуть підзаробити грошей — розповідали тут.
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