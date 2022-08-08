Найбільш затребувані професії: кого зараз потребують роботодавці — Finance.ua

Найбільш затребувані професії: кого зараз потребують роботодавці Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Найбільш затребувані професії: кого зараз потребують роботодавці

Ринок праці переживає глибоку кризу. Проте є й такі сфери, які навіть під час війни продовжують найм та потребують нових спеціалістів.

Про це свідчать результати опитування роботодавців, яке експерти robota.ua проводили наприкінці червня-на початку липня.

Компанії, які заявили про збільшення кількості персоналу або ж задекларували, що ситуація залишилася без змін, найчастіше належать до таких сфер:

IT — 40% опитаних повідомили про збільшення кількості персоналу;

телекомунікації та зв’язок — 35%;

HR — 21%;

аутсорсингові компанії — 17%.

Збільшували кількість працівників найчастіше у категоріях IT та продажах, також шукають лінійний персонал критичної інфраструктури (наприклад, працівників, які будуть виконувати першочергові задачі з випуску продукції на виробництвах).

Такий розподіл цілком логічний, адже компанії намагаються автоматизувати більшість бізнес-процесів, щоб оптимізувати витрати на фонд оплати праці. В умовах війни бізнес намагається диверсифікувати свої можливості і стати багатоканальним. У зв’язку з цим зростає попит на спеціалістів діджитал-маркетингу і продажів.

Плани щодо найму. Крім того, в опитаних компаніях розповіли про плани на майбутнє щодо найму нових працівників. Так, з’ясувалося, що:

29,8% компаній не змінювали плани;

9,9% планують позапланово збільшувати найм;



34,1% — зменшують;



а 26,2% взагалі зупинили найм працівників до кінця року.



Довідка Finance.ua:

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