Як пандемія та війна вплинули на дистанційну роботу — Finance.ua

Як пандемія та війна вплинули на дистанційну роботу Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Як пандемія та війна вплинули на дистанційну роботу, www.freepik.com

У період повномасштабного вторгнення росії в Україну частка вакансій дистанційної роботи зросла вдвічі.

Про це свідчать дані сервісу з пошуку роботи Work.ua

Як зазначають аналітики сайту, за останні чотири роки віддалена робота стала одним із найважливіших трендів ринку праці. Спричинили його кілька ключових факторів, які змушували роботодавців і шукачів пристосовуватись до нових умов.

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Першим фактором, що став підготовчим етапом до формування тренду, була пандемія COVID-19. Тоді частка вакансій дистанційної роботи зросла з 4% у 2 кварталі 2019 року до 6,4% у 2 кварталі 2020 року. Далі динаміка тільки посилювалась і досягла піку в 4 кварталі 2021 року.

Другим фактором, що спричинив кризу в Україні, стала війна. В перші тижні повномасштабного вторгнення рф ринок праці суттєво просів. Бізнеси, що мали досвід дистанційної роботи, показали найбільшу стійкість. Частка вакансій з дистанційною роботою зросла з 6,5% у 2 кварталі 2021 року до 13,9% у 2 кварталі 2022 року.

Інфографіка: Work.ua

Середня зарплата у вакансіях з дистанційною роботою

Середня зарплата у вакансіях з дистанційною роботою зростала щороку і наразі є вищою за середній рівень зарплати по Україні, що складає 15 000 грн:

12 000 грн у 2019 році;

15 000 грн у 2020 році;

17 000 грн у 2021 році;

20 000 грн у 2022 році.

Найбільше вакансій з дистанційною роботою розміщено в категорії «IT, комп’ютери, інтернет». У цій категорії також пропонують і найбільшу зарплату — 25 000 грн.

Найпопулярнішою і найоплачуванішою посадою на дистанційці є менеджер з продажу із середньою зарплатою 20 000 грн.

Станом на 2 квартал 2022 року до п’ятірки найпопулярніших посад з віддаленою роботою входять:

менеджер з продажу — середня зарплата 20 000 грн;

менеджер по роботі з клієнтами — 18 000 грн;

SMM-спеціаліст — 18 000 грн;

менеджер з персоналу — 18 000 грн;

оператор контакт-центру — 14 000 грн.

Кількість відгуків на дистанційну роботу в часи пандемії зросла вдвічі: 28 відгуків на вакансію у 2 кварталі 2019 року і 66 відгуків у 2 кварталі 2020 року. Війна ж спричинила трикратне зростання: 31 відгук на одну вакансію у 2 кварталі 2021 року і 104 відгуки у 2 кварталі 2022 року.

Найбільш затребувана дистанційна робота серед жінок, які за 4 роки відгукувались у середньому на 75% частіше, ніж чоловіки.

Згідно з результатами опитування Work.ua, 61% респондентів так чи інакше мають досвід віддаленої роботи.

Інфографіка: Work.ua

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Тепер працівник легально зможе поєднувати роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом впроваджують як альтернативу договору цивільноправового характеру, що підходить для дистанційної роботи;

як показують результати опитування Gradus Research, 58% громадян мають роботу, з них 39% працюють повний або неповний робочий день. Відсоток українців, що мають роботу, але не працюють, дещо знизився від початку війни ( з 23% до 19%).

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