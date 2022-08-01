У половини українців, які працюють, знизилася зарплата – опитування — Finance.ua

У половини українців, які працюють, знизилася зарплата – опитування Вчора 08:02 — Особисті фінанси

У половини українців, які працюють, знизилася зарплата – опитування

В Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася в останні три місяці, до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування «Україна під час війни. Зайнятість та доходи», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 23-24 липня 2022 року.

Що з роботою

Серед тих, хто працював до війни, нині працюють 59%: повноцінно — 34%, віддалено чи частково — 19%, знайшли нову роботу — 6%.

Зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні поточного року). Найбільше тих, хто втратив роботу, серед жителів сходу, жінок, які працюють у приватному секторі або мають власну справу, а також внутрішньо переміщених осіб.

У динаміці за регіонами спостерігається подальше зростання безробітних серед жителів сходу (у червні — 53%, у липні — 57%), також помітне певне зростання кількості тих, хто втратив роботу, і серед жителів центральних (37%) та західних (32%) областей.

Як змінилися зарплати:

половина працюючих повідомила про зниження зарплати на 10% і більше;

у 43% респондентів зарплата не змінилася, у 9% — зросла;

найбільше тих, хто відчув зниження доходів, серед працюючих нині віддалено чи частково, а також серед підприємців. Серед держслужбовців переважна більшість зберегла зарплату.

При цьому переважна більшість (57%) готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення зарплати, 40% шукатимуть нову роботу. Останніх більше серед молоді, яка працює у приватному секторі чи на себе.

Серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні півроку (переконані у цьому — 83%). Невпевнені в цьому 11% опитаних, здебільшого серед тих, чий дохід зменшився більше ніж на 50%.

Майже 40% працюючих переконані, що зможуть швидко знайти роботу у разі її втрати, 57% такої впевненості не мають, найчастіше це старші опитані, жінки, працівники держсектору.

Про пошук робочих місць

Серед тих, хто втратив роботу на час війни, лише третина активно її наразі шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% — займають вичікувальну позицію. Менш мотивовані ніж інші на пошук нової роботи старші опитані, держслужбовці та ті, хто має заощадження.

Серед тих, хто шукає наразі роботу, більшість готова змінювати і місце роботи, і сферу діяльності. Натомість, переїжджати до іншого регіону, чи країни для роботи вони швидше не готові. Загалом більше відкриті до змін переселенці, працівники приватного сектору, а також ті, у кого впала зарплата.

Що найголовніше у вакансії?

Домінувальним критерієм у виборі бажаної роботи сьогодні є зарплата (70%).

Також переважно важливим для респондентів є графік та безпека місця роботи (23-24%).

Соціальні гарантії є важливими для 17%, відносини в колективі — 16%, можливість працювати дистанційно — для 10%.

Кар’єра, престижність та соціальний статус під час війни важливі лише для 3-7% українців.

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