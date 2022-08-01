Мінімальна зарплата у 2023 році: який розмір очікувати — Finance.ua

Мінімальна зарплата у 2023 році: який розмір очікувати Вчора 09:05 — Казна та Політика

Переговори щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік розпочато. Про це повідомила Федерація професійних спілок України.

Як зазначила представниця Мінекономіки, за підсумками І кварталу ц.р. ВВП впав на 15,1%. В цілому, за оцінками та припущеннями міністерства:

— падіння ВВП у 2022 році може сягнути 30-35%;

— очікується зростання індексу споживчих цін у 2022 році до 31-32% на кінець року, у 2023 році — 30%.

При цьому було зазначено, що даний прогноз може змінюватися залежно від ситуації та прийнятих рішень.

Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків. Зокрема, міністерство не вбачає можливості підвищення мінімальної заробітної плати та пропонує у 2023 році залишити її у розмірі 6700 грн.

Також запропоновано призупинити підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потребуватиме значних видатків із державного бюджету.

Водночас, генеральний директор директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки Юрій Кузовий зазначив, що, враховуючи позитивний вплив мінімальної заробітної плати на середній рівень зарплати та обсяг податків, а також очікування щодо інфляції, Мінфіну направлено пропозиції щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 на рівні 6700 грн з подальшим її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 грн у середньому на рік.

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

Водночас представники Сторони роботодавців підтримали позицію Мінфіну щодо збереження у 2023 році мінімальної заробітної плати на рівні 6700 грн.

Учасники переговорів від профспілкової Сторони з огляду на складну економічну ситуацію в країні та негативний вплив на економіку масштабної російської агресії запропонували встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року виходячи із визначених на 2022 рік її розмірів, збільшених щонайменше на рівень інфляції (зазначена позиція схвалена рішенням СПО об’єднань профспілок від 11.07.2022 № 37-4).

Сергій Романюк, заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України, наголосив на необхідності підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Ця пропозиція була підтримана Юрієм Кузовим, який поінформував, що міністерством готується проект рішення щодо підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у зв’язку із зростанням з 01.10.2022 мінімальної заробітної плати до 6700 грн з метою збереження існуючого співвідношення між посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою на рівні 44,5%.

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