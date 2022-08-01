Що з роботою та доходами українців під час війни — дослідження — Finance.ua

Що з роботою та доходами українців під час війни — дослідження Вчора 12:05 — Особисті фінанси

Що з роботою та доходами українців під час війни — дослідження

Робота компаній поступово відновлюється, люди повертаються до своїх робочих місць або шукають нову зайнятість.

Про це свідчать дані п’ятої хвилі дослідження, проведеного Gradus Research на замовлення Єврокомісії та у партнерстві з Центром Економічного Відновлення.

Як показують результати опитування, 58% громадян мають роботу, з них 39% працюють повний або неповний робочий день. Відсоток українців, що мають роботу, але не працюють, дещо знизився від початку війни ( з 23% до 19%). Серед 35% непрацевлаштованих третина (34%) втратила роботу після початку війни, а інші 44% не працювали задовго до 24 лютого.

Інфографіка: Gradus Research

Де працевлаштованих найбільше

Найбільша частка тих, хто має роботу і працює, зафіксована серед жителів Центру (50%) та Заходу (49%), а також тих, хто залишився вдома (43%). Серед зовнішніх мігрантів майже половина опитаних (48%) втратила роботу після початку війни, і цей відсоток вищий, якщо порівнювати з вибіркою загалом (34%).

Багато спеціалістів проходять перекваліфікацію, щоб могти працювати за нових умов. Ця тенденція характерна як для внутрішніх мігрантів, так і для тих, кого війна змусила виїхати за кордон. Українське суспільство демонструє резистентність і адаптивність на всіх рівнях, і економічний фронт — не виняток. — Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research.

Рівень доходів

74% працевлаштованих отримують заробітну платню, проте значна частка з них не має впевненості в тому, що це буде відбуватися і надалі (46%).

Серед усіх опитаних переважна більшість декларує зниження свого доходу у порівнянні з довоєнним часом (73%).

Найбільша частка тих, хто декларує зниження доходу, зафіксована серед внутрішніх мігрантів (83% проти 73%), тоді як серед тих, хто переїхав за кордон, таких найменше (61% проти 73%).

Представники старших вікових груп (45-54 та 55-60) частіше за інших декларують зниження свого доходу з початку повномасштабної війни (79% та 81% відповідно).

Водночас серед молоді (18-24) спостерігається найменша частка тих, хто зазнав втрат у рівні доходу, порівняно з вибіркою загалом (51% проти 73%).

Інфографіка: Gradus Research

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