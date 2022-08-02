Робота без досвіду та підробіток: яких фахівців шукають в Україні — Finance.ua

Робота без досвіду та підробіток: яких фахівців шукають в Україні Вчора 16:05 — Особисті фінанси

Робота без досвіду та підробіток: яких фахівців шукають в Україні

В умовах російської агресії проти України багато українців втратили роботу, а у тих, кого не звільнили, здебільшого зарплата значно впала. Це змушує багатьох співгромадян шукати різні підробітки.

За даними OLX Робота, в основному роботодавці пропонують підробіток у сфері робочих вакансій — як тимчасовий, сезонний, так і часткову зайнятість.

Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було у будівельній сфері для різноробів. Вони могли отримувати від 700 до 1550 грн за послугу або за зміну. За місяць часткової зайнятості у транспортній галузі можна отримати від 17,8 тис. грн до 25 тис. грн залежно від типу зайнятості. У сфері клінінгу в середньому можна отримувати від 1,5 тис. грн на підробітку до 9 тис. грн на тимчасовій роботі.

Щодо неробочих спеціальностей, дуже потрібні послуги репетиторів, яким пропонували 175-215 грн за годину роботи. Менеджери з продажу за умов часткової зайнятості могли щомісяця отримувати до 11 тис. грн.

Знайти роботу можна і без досвіду. Найчастіше на OLX у липні на роботу без досвіду запрошували у сферах торгівлі, будівництва, транспортних перевезень (за наявності посвідчення водія) та в кол-центрах, а найбільшу зарплату — 25-27 тис. грн — платили водіям та операторам кол-центрів.

Довідка Finance.ua:

середня зарплата в липні у вакансіях по всіх областях України становить 22 460 грн;

до речі, в період повномасштабного вторгнення росії в Україну частка вакансій віддаленої роботи зросла вдвічі. При цьому середня зарплата у вакансіях на дистанційці у 2022 році зросла вище від середнього рівня зарплати по Україні — до 20 тис. грн.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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