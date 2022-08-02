Как пандемия и война сказались на удаленной работе — Finance.ua

Как пандемия и война сказались на удаленной работе Сегодня 08:00 — Личные финансы

Как пандемия и война сказались на удаленной работе, www.freepik.com

В период полномасштабного вторжения россии в Украину доля вакансий удаленной работы выросла в два раза.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Как отмечают аналитики сайта, за последние четыре года удаленная работа стала одним из важнейших трендов рынка труда. Причиной тому стали несколько ключевых факторов, которые вынуждали работодателей и соискателей приспосабливаться к новым условиям.

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Первым фактором, ставшим подготовительным этапом к формированию тренда, была пандемия COVID-19. Тогда доля вакансий дистанционной работы выросла с 4% во 2 квартале 2019 года до 6,4% во 2 квартале 2020 года. Далее динамика только усиливалась и достигла пика в 4 квартале 2021 года.

Вторым фактором, вызвавшим кризис в Украине, стала война. В первые недели полномасштабного вторжения россии рынок труда существенно просел. Бизнесы, обладавшие опытом дистанционной работы, показали наибольшую устойчивость. Доля вакансий с дистанционной работой выросла с 6,5% во 2 квартале 2021 года до 13,9% во 2 квартале 2022 года.

Инфографика: Work.ua

Средняя зарплата в вакансиях с удаленной работой

Средняя зарплата в вакансиях с удаленной работой росла ежегодно и сейчас выше среднего уровня зарплаты по Украине, что составляет 15 000 грн:

12 000 грн в 2019 году;

15 000 грн в 2020 году;

17 000 грн в 2021 году;

20 000 грн в 2022 году.

Больше всего вакансии с дистанционной работой размещено в категории «IT, компьютеры, интернет». В этой категории также предлагают и самую большую зарплату — 25 000 грн.

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Самая популярная и наиболее оплачиваемая должность на удаленке — менеджер по продажам со средней зарплатой 20 000 грн.

По состоянию на 2 квартал 2022 года в пятерку самых популярных должностей с удаленной работой входят:

менеджер по продажам — средняя зарплата 20 000 грн;

менеджер по работе с клиентами — 18 000 грн;

SMM-специалист — 18 000 грн;

менеджер по персоналу — 18 000 грн;

оператор контакт-центра — 14 000 грн.

Количество откликов на дистанционную работу во времена пандемии выросло вдвое: 28 откликов на вакансию во 2 квартале 2019 года и 66 откликов во 2 квартале 2020 года. Война же привела к трехкратному росту: 31 оклик на одну вакансию во 2 квартале 2021 года и 104 отклика во 2 квартале 2022 года.

Наиболее востребована дистанционная работа среди женщин, которые за 4 года откликались в среднем на 75% чаще мужчин.

Согласно результатам опроса Work.ua, 61% респондентов, так или иначе, имеют опыт удаленной работы.

Инфографика: Work.ua

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161 о нестандартных формах занятости (фрилансе). Теперь работник легально сможет совмещать работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии. Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем внедряется как альтернатива договору гражданско-правового характера, подходящего для дистанционной работы;

как показывают результаты опроса Gradus Research, 58% граждан работают, из них 39% работают полный или неполный рабочий день. Процент украинцев, имеющих работу, но не работающих, несколько снизился с начала войны (с 23% до 19%).

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