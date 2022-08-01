Минимальная зарплата в 2023 году: какого размера ожидать — Finance.ua

Минимальная зарплата в 2023 году: какого размера ожидать Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Переговоры по определению размера минимальной заработной платы на 2023 год начаты. Об этом сообщила Федерация профсоюзов Украины.

Как отметила представитель Минэкономики, по итогам I квартала с.г. ВВП упал на 15,1%. В целом, по оценкам и предположениям министерства:

— падение ВВП в 2022 году может достичь 30-35%;

— ожидается рост индекса потребительских цен в 2022 году до 31-32% к концу года, в 2023 году — 30%.

При этом было отмечено, что данный прогноз может меняться в зависимости от ситуации и принятых решений.

Позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов. В частности, министерство не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 грн.

Также предложено приостановить повышение размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС на сегодняшнем уровне, поскольку его рост потребует значительных расходов из государственного бюджета.

В то же время, генеральный директор директората развития рынка труда и условий оплаты труда Минэкономики Юрий Кузовой отметил, что, учитывая положительное влияние минимальной заработной платы на средний уровень зарплаты и объем налогов, а также ожидание инфляции, Минфину направлены предложения по установлению минимальной заработной платы с 01.01.2023 на уровне 6700 грн с последующим ее повышением для обеспечения уровня 7250 грн в среднем в год.

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года.

В то же время, представители Стороны работодателей поддержали позицию Минфина по сохранению в 2023 году минимальной заработной платы на уровне 6700 грн.

Участники переговоров от профсоюзной Стороны, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и негативное влияние на экономику масштабной российской агрессии, предложили установить минимальную заработную плату с 1 января 2023 года исходя из определенных на 2022 год ее размеров, увеличенных по меньшей мере на уровень инфляции. СПО объединений профсоюзов от 11.07.2022 (№ 37-4).

Сергей Романюк, заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины, отметил необходимость повышения размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС. Это предложение было поддержано Юрием Кузовым, который проинформировал, что министерство готовит проект решения по повышению размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС в связи с ростом с 01.10.2022 минимальной заработной платы до 6700 грн с целью сохранения существующего соотношения между должностным окладом работника І тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой на уровне 44,5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.