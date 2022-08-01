У половины работающих украинцев снизилась зарплата — опрос
В Украине замедлилась динамика показателей возвращения на рабочие места, которая наблюдалась в последние три месяца, до 39% выросло количество потерявших работу.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса «Украина во время войны. Занятость и доходы», проведенного социологической группой «Рейтинг» 23-24 июля 2022 года.
Что с работой
- Среди работавших до войны сейчас работают 59%: полноценно — 34%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%.
- Выросло количество тех, кто работы все-таки лишился (с 35% в июне до 39% в июле текущего года). Больше всего потерявших работу среди жителей востока, женщин, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.
- В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост безработных среди жителей востока (в июне — 53%, в июле — 57%), также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных (37%) и западных (32%) областей.
Как изменились зарплаты:
- половина работающих сообщила о снижении зарплаты на 10% и более;
- у 43% респондентов зарплата не изменилась, у 9% — выросла;
- больше всего тех, кто ощутил снижение доходов, среди работающих в настоящее время удаленно или частично, а также среди предпринимателей. Среди госслужащих подавляющее большинство сохранило зарплату.
При этом подавляющее большинство (57%) готово продолжать работать даже в случае уменьшения зарплаты, 40% будут искать новую работу. Последних больше среди молодежи, работающей в частном секторе или на себя.
Среди работающих доминирует уверенность в сохранении своего рабочего места в последующие полгода (убеждены в этом — 83%). Неуверены в этом 11% опрошенных, в большинстве своем среди тех, чей доход уменьшился более чем на 50%.
Почти 40% работающих убеждены, что смогут быстро найти работу в случае ее потери, 57% такой уверенности не имеют, чаще всего это опрошенные из тех, кто постарше, женщины, работники госсектора.
О поиске рабочих мест
Среди тех, кто лишился работы во время войны, только треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% занимают выжидающую позицию. Менее мотивированы чем другие на поиск новой работы старшие опрошенные, госслужащие и имеющие сбережения.
Среди тех, кто ищет работу, большинство готово менять и место работы, и сферу деятельности. Зато переезжать в другой регион или страну ли для работы они скорее не готовы. В общем, больше открыты к переменам переселенцы, работники частного сектора, а также те, у кого упала зарплата.
Что самое главное в вакансии?
- Доминирующий критерий в выборе желаемой работы сегодня — зарплата (70%).
- Также преимущественно важны для респондентов график и безопасность места работы (23-24%).
- Социальные гарантии важны для 17%, отношения в коллективе — 16%, возможность работать дистанционно — для 10%.
- Карьера, престижность и социальный статус во время войны важны только для 3-7% украинцев.
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