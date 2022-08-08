У НБУ висловилися про повернення до ринкового курсу гривні — Finance.ua

У НБУ висловилися про повернення до ринкового курсу гривні Вчора 14:01 — Валюта

У НБУ висловилися про повернення до ринкового курсу гривні

Найближчим часом про перехід від встановленого офіційного до вільного курсу валют в Україні мови не йде. Це може стати додатковим шоком для української економіки.

Про це висловилася перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю « Главкому ».

За її словами, НБУ з 21 липня підвищив офіційний курс на 25% — до 36,57 грн/дол., щоб зменшити дисбаланс на валютному ринку:

«Нам потрібно було „переприв’язати“ курс на рівні, який учасники ринку вважали б рівноважним навіть чисто психологічно», — зазначила вона.

Рожкова додала, що про повернення до класичного плаваючого курсоутворення у короткій перспективі в НБУ ніколи не говорили:

«Ми завжди підкреслювали, що зараз, на жаль, немає необхідної передумови: попит і пропозиція валюти все ще занадто не збалансовані... При наявному значному дисбалансі перехід до ринкового або плаваючого курсу зараз став би додатковим шоком для економіки».

Довідка Finance.ua:

21 липня НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

НБУ із 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в українців з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти;



на готівковому валютному ринку України найближчим часом очікується зменшення коливань;

обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях.

УНІАН За матеріалами:

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