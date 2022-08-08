Президент створив групу з розробки механізму стягнення збитків з рф: Гетманцев назвав суми — Finance.ua

Президент створив групу з розробки механізму стягнення збитків з рф: Гетманцев назвав суми
Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу для розробки механізмів стягнення компенсацій з росії. До її складу увійшли представники Кабміну, провідні українські та іноземні юристи.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Як зазначив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, план відновлення України передбачає, що з $750 млрд загальної потреби у його фінансуванні третину ($250 млрд) покриють кошти, які стягуються з росії.
Станом на 1 серпня один тільки прямий збиток, завданий рф під час війни, перевищив $108 млрд. Це більше ніж половина довоєнного ВВП країни.
На цьому етапі у світі заморозили російських активів на суму понад $300 млрд, і робота триває. А в Україні вже стягнуто російські державні активи на 28 млрд грн. Надалі заплановано вилучення активів резидентів рф, у списку перебуває 36 тис. позицій.
«Тому нам дуже потрібно ретельно сформувати міжнародно визнаний правовий механізм їх остаточного вилучення в росії та спрямування на повоєнне відновлення України та виплату компенсацій усім постраждалим від цієї війни», — зазначив нардеп.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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