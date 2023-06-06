День фінансів: підрив Каховської ГЕС, прогноз курсу долара від Dragon Capital, депозити, до яких варто придивитися — Finance.ua

День фінансів: підрив Каховської ГЕС, прогноз курсу долара від Dragon Capital, депозити, до яких варто придивитися Сьогодні 17:50

У вівторок, 6 червня, вся увага українців і світу була прикута до подій на Каховській ГЕС. Розповідаємо про головне:

Finance.ua зібрав також всю актуальну інформацію щодо загроз і наслідків цієї трагедії 👉 Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

Щодо інших новин вівторка:

Уряд спростив оформлення і відновлення паспортів. Державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це значно спростить Державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном.

Курс долара в Україні. Аналітики Dragon Capital оновили прогноз обмінного курсу та інфляції у 2023 році. Так, Аналітики Dragon Capital оновили прогноз обмінного курсу та інфляції у 2023 році. Так, прогноз курсу гривні на кінець року покращено до 39 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/дол.

Збір даних про платежі фізичних осіб. У мережі зʼявилась інформація про те, що банки щотижня надсилатимуть до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів. В НБУ пояснили, що У мережі зʼявилась інформація про те, що банки щотижня надсилатимуть до Національного банку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів. В НБУ пояснили, що не збиратимуть дані про всі платежі фізичних осіб, а інформація, яку розповсюджують окремі ЗМІ, не відповідає дійсності.

Правила повірки побутових лічильників. Набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою в Україні Набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою в Україні відновлено повірку побутових лічильників води, тепла та газу. Громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду. Виняток становлять громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Міжнародні резерви оновили максимум за 11 років. Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,3 млрд доларів . У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

Ціни на оренду житла в Києві. Попит на оренду квартир росте , а з ним зростають і ціни. Наприклад, за півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15−20%, а на вторинці - на 10−15%. Орендувати 1-кімнатну квартиру в новобудові можна в середньому від 10 000 до 15 000 гривень за місяць, в залежності від району і розташування. На вторинці - від 6 000 до 10 000 гривень за місяць.

Відділення «Нової пошти» в Празі. Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів. Про тарифи Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів. Про тарифи розповідаємо тут

Спільний бізнес з рф. Як свідчать дані Опендатабот , напередодні повномасштабного вторгнення тисячі українців мали ділові зв’язки з державою-терористкою та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну. Так, станом на лютий 2022 року спільний з рф бізнес мали 31 262 українці. Також 2835 громадян мали ділові зв’язки з білоруссю.

Чотири принципи побудови капіталу. Мирослав Король, інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN на Fin Blogger Award розповів, що принципами побудови капіталу є: диверсифікація, дохідність, ризиковість, час. Мирослав Король, інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN на Fin Blogger Award розповів, що принципами побудови капіталу є: диверсифікація, дохідність, ризиковість, час. Також він розповів про успіхи та факапи, які можуть очікувати на шляху до мільйона та куди успішно інвестувати в наш час.

До речі, українці знову почали цікавитись гривневими депозитами, а банки почали активно проводити різні акції. Finance.ua проаналізував пропозиції від різних банків і вибрав кілька таких, до яких, на наш погляд, варто придивитися уважніше:

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