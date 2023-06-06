Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років — Finance.ua

Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років
Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,3 млрд доларів. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
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«Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — повідомляє регулятор.
Що впливало на динаміку міжнародних резервів у травні
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,323 млрд доларів. Із цієї суми:
- 1,616 млрд доларів — макрофінансова допомога від ЄС;
- 1,250 млрд доларів — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
- 1,074 млрд доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- 383,1 млн доларів — від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив 842,2 млн доларів.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн доларів.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У травні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1,96 млрд та викупив до резервів — $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1,89 млрд.
Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через «зерновий коридор». Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У травні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на $26,8 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.
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