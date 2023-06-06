Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років — Finance.ua

Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України зросли ще на 1,4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,3 млрд доларів. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — повідомляє регулятор.

Що впливало на динаміку міжнародних резервів у травні

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,323 млрд доларів. Із цієї суми:

1,616 млрд доларів — макрофінансова допомога від ЄС;

1,250 млрд доларів — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

1,074 млрд доларів — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

383,1 млн доларів — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив 842,2 млн доларів.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн доларів.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

У травні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1,96 млрд та викупив до резервів — $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1,89 млрд.

Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через «зерновий коридор». Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У травні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на $26,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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