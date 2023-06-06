В Україні змінили правила повірки побутових лічильників: кого і як це стосуватиметься — Finance.ua

В Україні змінили правила повірки побутових лічильників: кого і як це стосуватиметься Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

В Україні змінили правила повірки побутових лічильників: кого і як це стосуватиметься

Набула чинності постанова Кабінету міністрів № 440, згідно з якою в Україні відновлено повірку побутових лічильників води, тепла та газу.

протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду. Згідно постановою Кабміну, громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити

Виняток становлять громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них продовжують діяти норми про зупинення перевірки лічильників на період воєнного та надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Для громадян, які проживають в зонах можливих або активних бойових дій, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Перелік таких територій затверджується Мінреінтеграції. Повіркою лічильників мають право займатися лише ліцензовані підприємства. Після завершення повірки має бути складений акт про її проведення. Цей акт обов’язково передається до Центру Комунального Сервісу.

Повірка лічильників під час війни

Після російського вторгнення в Україну повірки лічильників були припинені на весь час дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення. Дана постанова втратила чинність з 4 червня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

до підвищення тариф на електроенергію для населення при споживанні до 250 кВт-год становив 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год, якщо обсяги споживання перевищують цей показник;

30 травня Кабмін ухвалив рішення підняти тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн за кіловат-годину. Водночас нічний тариф залишається на рівні 50% від денного — 1,32 грн/кВт-год. Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно до 250 грн.

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УНІАН За матеріалами:

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