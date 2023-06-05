Підвищення тарифів: як зміняться цифри у платіжках за світло — Finance.ua
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Підвищення тарифів: як зміняться цифри у платіжках за світло

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До підвищення тариф за електроенергію для населення при споживанні до 250 кВт-год становив 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год, якщо обсяги споживання перевищують цей показник.
Однак 30 травня Кабмін ухвалив рішення підняти тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн за кіловат-годину. Водночас нічний тариф залишається на рівні 50% від денного — 1,32 грн/кВт-год.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рішення про підвищення тарифу — компромісне, адже НКРЕКП спочатку наполягала на сумі 2,88 грн/кВт-год.
«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», — зазначив він.
Галущенко прогнозує, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 грн.
За підрахунками, вже з червня платіжки за електроенергію зростуть так:
  • якщо спожито 250 кВт-год — 660 грн (було 360 грн);
  • якщо спожито 500 кВт-год — 1320 грн (було 780 грн)
  • якщо спожито 1000 кВт-год — 2640 грн (було 1620 грн).
Вслід за підвищенням тарифів для населення невдовзі очікується збільшення прайскепів (обмеження, вище яких ціна на електроенергію не може підійматися у ході торгів. — Ред.) на ринку електроенергії для бізнесу.
Загалом НКРЕКП пропонує підняти тарифи на електроенергію для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн за кіловат-годину. Тобто це не останнє підвищення тарифів для побутових споживачів.
Востаннє тариф для населення підвищували в 2017 році. Але й тоді вартість не покривала витрати на виробництво та розподілення електроенергії. Унаслідок в енергетичній галузі утворився дефіцит коштів — 140 млрд грн на рік.

Чому підвищують тарифи

Головний аргумент на користь підвищення тарифів для населення є необхідність відновлення об'єктів генерації та інфраструктури після російських обстрілів.
«Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української Незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу — це внесок у забезпечення стійкості системи», — пояснив Галущенко.
Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованого потрібно приблизно 45−46 млрд грн.
Ще один фактор — окупація частини територій, через яку Україна втратила суттєві потужності в генерації. Наразі в розрахунки тарифу не закладається опція їхнього повернення.
Більше подробиць про нові тарифи на світло, воду та газ читайте у статті Finance.ua за посиланням.

Світло та вода здорожчають? На скільки зросли тарифи

За матеріалами:
Finance.ua
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