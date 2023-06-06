Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС

Казна та Політика
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Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Укрпошта працює у Херсоні та області у звичайному режимі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Очільник компанії Ігор Смілянський заявив, що команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту.
«Де необхідно, долучаємось до процесу евакуації населення в сільській місцевості та, у співпраці з ВЦА, відповідними міністерствами та УЗ, забезпечимо виплати в евакуаційних потягах. Будемо інформувати про подальші кроки», — написав він.
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Нагадуємо, у ніч на вівторок, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Влада Херсонської ОВА оголосила про термінову евакуацію. Містам і селищам нижче по Дніпру загрожує затоплення.
Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки й оборони через підрив дамби.
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За заявою Енергоатому, підрив росіянами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС. Там пояснили, що стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки вода звідти необхідна для підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
В компанії Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована внаслідок підриву російськими окупантами та відновленню не підлягає. Проте, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, не вся дамба зруйнована.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
НВ
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