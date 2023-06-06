Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС Сьогодні 16:23 — Казна та Політика

Смілянський розповів, як працює Укрпошта на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС

Укрпошта працює у Херсоні та області у звичайному режимі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Очільник компанії Ігор Смілянський заявив , що команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту.

«Де необхідно, долучаємось до процесу евакуації населення в сільській місцевості та, у співпраці з ВЦА, відповідними міністерствами та УЗ, забезпечимо виплати в евакуаційних потягах. Будемо інформувати про подальші кроки», — написав він.

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Нагадуємо, у ніч на вівторок, 6 червня, російські війська підірвали Каховську ГЕС. Влада Херсонської ОВА оголосила про термінову евакуацію. Містам і селищам нижче по Дніпру загрожує затоплення.

Президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки й оборони через підрив дамби.

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За заявою Енергоатому, підрив росіянами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС. Там пояснили, що стрімке зниження рівня води в Каховському водосховищі є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки вода звідти необхідна для підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

В компанії Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована внаслідок підриву російськими окупантами та відновленню не підлягає. Проте, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, не вся дамба зруйнована.

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