У Міненерго відповіли, чи вплинув підрив Каховської ГЕС на роботу енергосистеми — Finance.ua
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У Міненерго відповіли, чи вплинув підрив Каховської ГЕС на роботу енергосистеми

Енергетика
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Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС наразі не вплинув на стабільну роботу енергосистеми.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
«Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб'єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно. Енергетична система країни працює стабільно. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів», — сказано в повідомленні.
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Ситуація на ЗАЕС. Незважаючи на поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.
Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н «Острів»), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.
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Також уночі ворог завдав масованого ракетного удару по всій території країни. Через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи.
Крім того, ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Через обстріли є знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів.
Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1031 МВт*год. Експорт до Польщі - 1800 МВт*год.
За добу обсяг газу в українських сховищах зріс на понад 24 мільйони кубометрів. Запаси блакитного палива складають майже 9,7 мільярда метрів кубічних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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