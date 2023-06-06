Підрив греблі Каховської ГЕС: які наслідки можуть бути для Запорізької АЕС та як це позначиться на водопостачанні Києва — Finance.ua

Підрив греблі Каховської ГЕС: які наслідки можуть бути для Запорізької АЕС та як це позначиться на водопостачанні Києва Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Підрив греблі Каховської ГЕС: які наслідки можуть бути для Запорізької АЕС та як це позначиться на водопостачанні Києва, Фото: Maxar

6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Відбувається неконтрольований скид води з водосховища, створюючи загрозу затоплення низки населених пунктів. Підрив дамби може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Але поки що ситуація контрольована.

Про це повідомляє Енергоатом.

«Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції», — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що ситуація на станції під контролем, український персонал моніторить усі показники.

В «Укргідроенерго» кажуть , що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено. За оцінкою відомства, Каховське водосховище буде «спрацьовано» протягом найближчих 4 днів.

Реакція президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.

«російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну», — зазначив президент у Telegram.

Зеленський наголосив, що усі служби працюють. Крім того, він скликав Раду нацбезпеки і оборони щодо подій на Каховській ГЕС та закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Реакція Єрмака

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС — це черговий воєнний злочин та екоцид.

«Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Це екоцид. росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери», — наголосив Єрмак.

За його словами, дії окупантів на Каховській ГЕС також несуть загрозу для ЗАЕС. Наразі влада працює - як центральна, так і регіональна.

Як це позначиться на водопостачанні Києва

«Київводоканал» повідомляє , що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва.

У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі.

Фахівці «Київводоканалу» працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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