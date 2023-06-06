Експерт розповів про чотири принципи побудови капіталу — Finance.ua

Експерт розповів про чотири принципи побудови капіталу Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Експерт розповів про чотири принципи побудови капіталу

Мирослав Король, інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN на Які успіхи та факапи можуть очікувати на шляху до мільйона та куди успішно інвестувати в наш час. Про це розповів, інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN на Fin Blogger Award , що проходила в Києві.

Принципи побудови капіталу: диверсифікація, дохідність, ризиковість, час, каже Король.

«Ми маємо бути впевнені, що юрисдикція, в яку ми інвестуємо, посередник, через якого ми інвестуємо, валюта, в якій інвестуємо — все це через 10 років буде мати вартість, посередник залишиться, а країна буде мати можливість виконувати свої зобов’язання.

Я вважаю, зараз важливо сфокусуватися на заробітку, тобто на активному доході, який дає змогу вам вкладати більше та інвестувати більше. На первинному етапі накопичення дуже важко зробити шалений стрибок вперед саме за рахунок інвестицій, оскільки ви новачок. Тут великий ризик того, що інвестуючи, ви втратите", — зазначив він.

Що таке успішні інвестиції

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Нерухомість також продовжує генерувати якийсь дохід. Але якщо взяти оренду, дохід в гривні, то вони суттєво зменшили дохідність.



На думку Короля, не дуже успішними інвестиціями можна вважати:

1. Гривневі.

2. Хайпові на піку цін і циклу: ISO, IPO, SPAC.

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