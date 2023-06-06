"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи — Finance.ua

"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи

Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

«Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон», — прокоментував відкриття Вячеслав Климов, співвласник групи компаній Нова пошта.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1200 грн;

вантажі від 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг ваги.

05.06.2023 . Тариф на доставку посилок розраховується на одне місце та не включає доплату за адресну доставку. Вказаний тариф не враховує можливі митні платежі. Ціни вказані у грн з ПДВ, дійсні з. Тариф на доставку посилок розраховується на одне місце та не включає доплату за адресну доставку. Для розрахунку тарифу використовується більше значення фактичної або об'ємної ваги.

Нагадаємо, «Нова пошта» вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи — Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.

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