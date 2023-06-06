"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи

Особисті фінанси
25
"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи
"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи
Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
Читайте також
«Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон», — прокоментував відкриття Вячеслав Климов, співвласник групи компаній Нова пошта.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:
  • документи — 250 грн;
  • посилки до 2 кг — 400 грн;
  • посилки до 10 кг — 600 грн;
  • посилки до 30 кг — 1200 грн;
  • вантажі від 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг ваги.
"Нова пошта" відкрила відділення в Празі: тарифи
Вказаний тариф не враховує можливі митні платежі. Ціни вказані у грн з ПДВ, дійсні з 05.06.2023. Тариф на доставку посилок розраховується на одне місце та не включає доплату за адресну доставку. Для розрахунку тарифу використовується більше значення фактичної або об'ємної ваги.
Нагадаємо, «Нова пошта» вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи — Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
Місце для вашої реклами
Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.