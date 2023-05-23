"Нова пошта" взяла в оренду літак у латвійської компанії — Finance.ua
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"Нова пошта" взяла в оренду літак у латвійської компанії

Фондовий ринок
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"Нова пошта" взяла в оренду літак у латвійської компанії
"Нова пошта" взяла в оренду літак у латвійської компанії
Авіакомпанія Supernova Airlines «Нової пошти» взяла в користування літак ATR 72 латвійської авіакомпанії «RAF-Avia».
Про це 22 травня повідомила пресслужба поштового оператора агентству «Інтерфакс-Україна».
«Було досягнуто домовленості з колегами з латвійської авіакомпанії „RAF-Avia“ щодо тимчасового використання їх літака ATR 72 на маршруті з Риги до Жешува. У свою чергу доставка вантажів до/з найближчих логістичних центрів „Нової пошти“ в Україні здійснюється наземним транспортом», — розповіли у компанії.
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Для угоди обрали саме формат оренди. Тим часом компанія продовжує процес сертифікації своїх літаків у Європі.
На майбутнє авіакомпанія «Нової пошти», яка раніше презентувала АН-26−100 1978 випуску зі свого авіапарку, планує сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.
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Використання авіаперевезень, як зазначили в компанії, заощаджує до 36 годин на доставці посилок з/в Ригу в порівнянні з вантажівками".
Нагадаємо, що 19 травня стало відомо, що Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига. Це зробили з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.
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Supernova Airlines заснували у 2021 році, але сертифікат експлуатанта отримала нещодавно — у січні 2023 року. Компанія планує до 2024 року мати 4 літаки. Авіаперевізник вже має флот з 2 літаків Ан-26.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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