Нова пошта запустила новий формат відділення для деокупованих територій (фото) — Finance.ua
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Нова пошта запустила новий формат відділення для деокупованих територій (фото)

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Нова пошта запустила новий формат відділення для деокупованих територій (фото)
Нова пошта запустила новий формат відділення для деокупованих територій (фото), Фото: Нова пошта
Нова пошта запустила новий формат відділення для роботи на деокупованих територіях — модульне мобільне відділення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Воно має площу 68 кв.метрів та складається із 4 модулів. Також відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима.
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«Таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу Нової пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань. На встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно 1-2 дні», — кажуть у компанії.
Фото: Нова пошта
Фото: Нова пошта
Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині. Воно працює з 11.00 до 16.00 кожного дня крім неділі.
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Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.
Відділення складається із 4 розбірних модулів:
1. Тераса площею 19 кв. м, де розміститься поштомат.
2. Зона обслуговування клієнтів. Тут розташовані два робочих місця оператора, примірочна та стіл для огляду посилок. Також для комфорту співробітників модуль обладнаний автономним санвузлом та умивальником.
3. Складська зона, де знаходяться стелажі з посилками та пакувальними матеріалами. Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 м2.
4. Зона для завантаження та вивантаження машин із посилками, яка має дах для захисту від опадів.
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У планах Нової пошти на цей рік — виготовити та встановити 20 інноваційних мобільних відділень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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