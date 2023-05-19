Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс — Finance.ua

Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

Цього тижня авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній «Нова пошта», виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.

Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів «Нової пошти» із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну.

Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією «RAF-Avia» на літаку ATR 72. Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень — щовівторка та щочетверга.

Нагадаємо, що Supernova Airlines була заснована у 2021 році, а у січні 2023 першою серед українських компаній отримала сертифікат експлуатанта під час повномасштабної війни. Попри війну в Україні, Supernova Airlines продовжує проходження всіх процедур, необхідних для виконання регулярних вантажних рейсів в та з ЄС, де на час закриття повітряного простору України базуються літаки авіакомпанії.

Довідка Finance.ua:

раніше компанія «Нова пошта» повідомляла, що з травня запускає вантажні авіарейси власним флотом. Першими маршрутами «Supernova Airlines» були обрані Рига-Жешув — чотири рази на тиждень та один рейс на тиждень Жешув-Кишинів;

в компанії зазначали, що, можливо, долучать ще якийсь напрямок із Західної Європи та збільшать частоту на Кишинів, якщо буде попит.

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