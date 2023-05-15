«Нова пошта» зʼявиться в Чехії. У планах — відділення в Румунії та Німеччині — Finance.ua

«Нова пошта» зʼявиться в Чехії. У планах — відділення в Румунії та Німеччині Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

«Нова пошта» зʼявиться в Чехії. У планах — відділення в Румунії та Німеччині

Компанія «Нова пошта» відкриє відділення у Празі (Чехія) уже в червні.

Про це компанія розповіла в коментарі «Бабелю».

На одному з двох відділень у Празі — Nova Post — можна буде отримувати й відправляти посилки вагою до 30 кг, а на іншому — до 1000 кг.

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Ще одне чеське відділення «Нової пошти» зʼявиться у місті Брно, проте коли саме, точно не відомо.

Також у планах компанії відкрити відділення в Німеччині та Румунії.

Нагадаємо, у жовтні 2022-го «Нова Пошта» відкрила у Варшаві своє перше відділення в Польщі. Сьогодні їх вже 18 у найбільших містах країни: Кракові, Любліні, Ґданську, Вроцлаві, Познані, Лодзі та Жешуві.

Восени минулого року співвласник компанії Володимир Поперешнюк писав, що «Нова Пошта» відкриє свої відділення в Німеччині та Чехії на початку 2023 року.

theБабель За матеріалами:

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