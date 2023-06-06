Кривий Ріг вводить обмеження у споживанні води — Finance.ua

Кривий Ріг вводить обмеження у споживанні води Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Кривий Ріг вводить обмеження у споживанні води

Водопостачання міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області після підриву російськими загарбниками греблі Каховської гідроелектростанції буде забезпечено, проте споживання води промисловими підприємствами міста буде суттєво знижено, а для населення — дещо обмежено.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram у вівторок, 6 червня.

Він визнав, що у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація у місті дуже складна, але контрольована.

«У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково — Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів — тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище Південне. Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах», — написав Вілкул.

За його словами, вже відбулася екстрена нарада, здійснено оцінку ситуації та запроваджено план, який передбачає технічні та організаційні заходи.

«Головне — вода буде. Але зараз наше завдання — на 30% знизити споживання у тих районах, які запитані від Каховки. Максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю… Для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. Повністю заборонено полив зі шлангів», — повідомив Вілкул.

У селах Криворізької громади «по дузі від Інгульця через низ у Софіївку» подання води буде тільки з 08:00 до 12:00.

«Якщо цих заходів буде недостатньо — вводитимуться додаткові обмеження, але ми зробимо все, щоб вода у нашому місті була», — запевнив голова міської військової адміністрації.

Нагадаємо, 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Відбувається неконтрольований скид води з водосховища, створюючи загрозу затоплення низки населених пунктів. Підрив дамби може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Але поки що ситуація контрольована.

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