Ціни зростають: скільки зараз коштує орендувати житло в Києві — Finance.ua

Ціни зростають: скільки зараз коштує орендувати житло в Києві Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Ціни зростають: скільки зараз коштує орендувати житло в Києві

Ринок нерухомості по всій країні продовжує переживати непрості часи через військове вторгнення росії. Але якщо раніше попит на оренду колосально впав, бо багато людей виїхало за кордон, то зараз орендувати житло бажає все більше українців.

Попит на оренду квартир росте, а з ним зростають і ціни. Наприклад, за півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15−20%, а на вторинці - на 10−15%, розповідають експерти ринку нерухомості.

Які ціни на оренду житла зараз у Києві та яких змін варто чекати найближчим часом, розповів професійний ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.

За його словами, за останні півроку змінилися ціни на оренду квартир і в новобудовах, і на вторинці.

«Але варто зазначити, що ринок нерухомості є динамічним і підлягає впливу різних факторів, тому ці зміни можуть бути незначними або варіюватися в залежності від конкретного району, типу житла та інших факторів», — звертає увагу Олександр Бойко.

Читайте також Скільки коштує подобова оренда приватного будинку в Україні: ціни по областях

Ціна оренди у новобудовах. У сегменті новобудов, оренда на 1, 2 та 3-кімнатні квартири в Києві зросла. Попит на нові квартири продовжує перевищувати пропозицію. Це призводить до зростання цін. За останні 6 місяців середні ціни на оренду новобудов в Києві зросли на 15−20%.

Орендувати 1-кімнатну квартиру в новобудові можна в середньому від 10 000 до 15 000 гривень за місяць, в залежності від району і розташування.

за місяць, в залежності від району і розташування. Оренда 2-кімнатної квартири в новобудові варіюється від 15 000 до 20 000 гривень.

А ціна на 3-кімнатні квартири зазвичай стартує від 20 000 гривень і вище.

Ціна оренди на вторинному ринку. На вторинці зміни цін також помітні, але менше, ніж в новобудовах. За останні півроку середні ціни на оренду квартир на вторинному ринку в Києві зросли на 10−15%.

Орендувати 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку можна від 6 000 до 10 000 гривень за місяць, в залежності від стану житла, району та інших факторів.

за місяць, в залежності від стану житла, району та інших факторів. Ціни на оренду 2-кімнатних квартир на вторинному ринку коливаються від 12 000 до 18 000 гривень, залежно від місцезнаходження та умов.

залежно від місцезнаходження та умов. Оренда 3-кімнатних квартир зазвичай починається від 18 000 гривень і може досягати 25 000 гривень за місяць.

«Важливо зазначити, що ці цифри є приблизними середніми значеннями та можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов кожного окремого пропозиції та попиту на ринку оренди. Деякі престижні райони міста та квартири з покращеним ремонтом можуть мати вищі ціни, а популярні райони або квартири зі скромними умовами можуть мати нижчі ціни. Також ціни на оренду квартир можуть змінюватися протягом року також в залежності від сезонних факторів», — описує тенденцію рієлтор.

В яких районах Києва житло найдешевше і найдорожче: список

Найдорожчі райони пов’язані з їхнім престижем, розташуванням у центрі міста та розвиненою інфраструктурою.

«Зазвичай це центральні райони столиці - Печерський, Оболонський та Голосіївський, а також я б відніс і популярні райони за попитом — це Шевченківський, Дарницький та Подільський район. В цих районах можна очікувати також високі ціни, особливо на престижні об'єкти та ексклюзивні квартири з дизайнерськими ремонтами в новобудовах», — зауважує Олександр Бойко.

З іншого боку, околиці та віддалені райони можуть мати більш доступні ціни на оренду житла.

«Наприклад, найдешевшими районами можна вважати Деснянський, Святошинський, Дніпровський та Солом’янський райони. Там можуть пропонувати більш доступні ціни для орендарів. Однак, варто пам’ятати, що це загальні тенденції, і ціни можуть залежати від конкретних факторів, таких як площа, стан та вигоди об'єкта нерухомості», — додає він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.