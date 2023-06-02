Скільки коштує подобова оренда приватного будинку в Україні: ціни по областях — Finance.ua

Скільки коштує подобова оренда приватного будинку в Україні: ціни по областях Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Скільки коштує подобова оренда приватного будинку в Україні: ціни по областях

Найбільшу суму за оренду житла (подобово) за містом доведеться заплатити мешканцям Києва — тут медіанна ціна становить 2374 грн/добу.

У Дніпропетровській області відпочинок у приватному будинку коштуватиме 1400 грн за добу.

Про це свідчать дані порталу OLX

Найдорожче доведеться віддати за відпочинок за містом мешканцям Львова та Ужгорода. Подобова оренда на Львівщині складає 1662 грн, на Закарпатті - 1514 грн, а на Одещині - 1387 грн.

На Львівщині найбільш популярними напрямками за кількістю відгуків на оголошення подобової оренди житла є:

Славське (медіанна вартість житла за 1 добу — 1583 грн);

Волосянка (1400 грн);

Східниця (1300 грн).

Ще одна популярна область для відпочинку у горах — Івано-Франківська. За кількістю відгуків на пропозиції подобової оренди котеджів та будинків, українці найчастіше вважають за краще відпочивати в таких населених пунктах:

Яремче (1137 грн);

Микуличин (1542 грн);

Ворохта (1294 грн);

Поляниця (3450 грн);

Яблуниця (1583 грн).

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Найбільше пропозицій та відповідей на оголошення від користувачів на оголошення подобової оренди житла у Київській області. Найпопулярніші напрямки:

район Софіївської Борщагівки (понад 8 тис. грн);

село Вишеньки (8800 грн);

село Горенка (7700 грн);

село Ворзель (2075 грн);

село Жукін (1200 грн).

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