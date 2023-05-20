Житло подобово: чи змінився ринок — Finance.ua

Житло подобово: чи змінився ринок Сьогодні 14:31 — Нерухомість

Житло подобово: чи змінився ринок

З початком повномасштабного вторгнення ринок подобової оренди просів. Якщо квартири для довгострокової оренди власники спочатку надавали за оплату комунальних послуг, то нерухомість з подобовою орендою тривалий час пустувала.

Про це пишуть експерти OLX Нерухомість.

Хвилі внутрішньої міграції, — коли переселенці з територій, охоплених війною чи окупацією, через Київ й інші великі міста виїздили за кордон або на захід України, — трохи оживили ринок подобової оренди. Утім, попит на розкішні квартири з високим цінником так і не стабілізувався.

Ціни на подобову оренду квартири

Оренда найдешевшої однокімнатної квартири в Києві обійдеться у 300 грн, утім вибрати можна й серед найбільш поширених варіантів за 500 грн/доба. Житло преміум-класу обійдеться у середньому за 1400−1800 грн/доба.

І якщо раніше в подібних оголошеннях перевагою було близькість до центру або ванна, то нині це — безперебійне електроживлення, наявність автономного опалення, низькі поверхи і віддаленість від об'єктів критичної інфраструктури. Деякі власники вказують, чи є в будинку підземне паркування або ж бомбосховище, станція метро, яка працює як укриття.

Ринок подобової оренди однокімнатних квартир в Одесі стартує з 299 грн на добу. Найдорожчі варіанти помешкань біля моря коштують близько 1500 грн/доба.

У Львові найнижчі ціни на однокімнатні квартири для подобової оренди стартують від 300−350 грн/доба. Зате вартість на оренду помешкань у дорогій категорії починається з 2500−3900 грн/доба.

У Дніпрі, найбільшому місті до прифронтової лінії, оренда на подобове винаймання починається зі 180 грн/доба. Найдорожчі варіанти можна підібрати за 1400−1500 грн/доба.

Як і рік тому, традиційно найдешевшою буде зупинка у хостелах, де можна винайняти ліжко-місце за ціною від 35 до 120 грн у Києві. Утім, перш ніж бронювати хостел, варто пересвідчитися, чи він зараз працює.

Як винайняти житло подобово із найменшими ризиками

До порад, як винайняти житло подобово із найменшими ризиками, варто віднести відкритість орендодавця й бажання йти на контакт. Має насторожити, якщо орендодавець відмовляється показувати особисті документи або документи на квартиру на вимогу.

Якщо квартира, яку пропонують, відрізняється від фотографій заявленої в оголошенні, це також може свідчити про нечесні наміри орендодавця.

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Активність оголошень у рубриці OLX Нерухомість вказує на те, що ринок подобової оренди квартир потроху повертається до своїх довоєнних показників. Є оптимістичні прогнози, що він розквітне із закінченням війни, яке чимало людей пов’язують із відновленням авіасполучення, коли цивілізований світ захоче заново відкрити для себе Україну.

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