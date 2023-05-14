Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року — Finance.ua
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Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року

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Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року
Finance.ua у новій статті Квартири у містах-мільйонниках: Київ, Львів, Дніпро дослідив, як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року та що на сьогодні продають забудовники із готового житла.
В дослідженні брали участь 117 ЖК, де відкриті продажі на даний час. Найдешевша квартира знаходиться в Одесі в Малиновському районі - 1-кімнатне помешкання в Ж К Брусника коштує 568 тис. грн (19 250,00 грн/м²). Найдорожча квартира розташована у столиці в Печерському районі - це 4-кімнатна квартира в ЖК Pechersk Hills Residence за 29,95 млн грн.
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Вартість квартири по найбільших містах Україні станом на весну 2023 року — 3,38 млн грн. Це медіанна ціна з усіх наявних пропозицій.
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року
Вартістю до 4,2 млн грн — найбільша кількість квартир на продаж, далі цінник піднімається поступово до 8,4 млн грн і найменше пропозицій в категорії багатокімнатного та просторого житла — від 12,59 млн грн і вище.
За нашим аналізом, в таблиці наведена медіанна ціна на квартири в найбільших містах України.
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Також ми зазначили відсоток, на який зросли ціни з 2021 року. Для порівняння цін ми обрали саме 2021 рік, бо з початку 2022 року вже активно продовжувалася фаза відкладеного попиту через загрозу повномасштабної війни.
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року

1-к

Однокімнатні квартири в середньому по містах коштують:
  • 1,99−2,61 млн грн;
  • 52 925 — 54 243 грн/м².
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року
Найдорожча 1-кімнатна квартира в Києві — ЖК Signature, 75 м², від 10,45 млн грн.
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року

2-к

Вартість двокімнатних квартир стартує від 19 000 — 24 600 грн/м². В Дніпрі можна придбати квартиру площею 63−65 м² від 1,55 млн грн в Ж К Садиба (24 600 грн/м²). Максимальна ціна двокімнатного помешкання в Києві у БФК Metropole — 130 м² за 15,77 млн грн (121 300 — 159 200 грн/м²).
Як змінювалися ціни на готові квартири в новобудовах в найбільших містах України за останні 1,5 року
Медіанна ціна двокімнатної квартири становить 3,6−4,4 млн грн, а вартість квадратного метра по містах-мільйонниках України: 50 750 — 58 250 грн/м².

3-к

Вартість трикімнатних та багатокімнатних квартир в середньому коливається 48 325 — 59 094 грн/м², медіанна ціна готової квартири по містах України: 5,25 млн грн.
Найбільша кількість пропозицій багатокімнатних квартир від забудовників — вартістю до 5,37 млн грн, і на 32% менше квартир вартістю від 5,37 до 10,37 млн грн.
Водночас середня вартість помешкання серед найдешевших трикімнатних квартир — 2,69 млн грн.
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Найбільше в продажу у забудовників залишилося 2-кімнатних квартир, трикімнатні та багатокімнатні квартири в основному представлені в старіших за датою введення в експлуатацію будинках. Однокімнатне житло має найменшу кількість пропозицій, в основному за 2019−2023 роки здачі будинків.

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За матеріалами:
Finance.ua
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