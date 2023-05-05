Ціни на ринку оренди стабілізувалися. Скільки коштує зняти квартиру в Києві та Львові (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на ринку оренди стабілізувалися. Скільки коштує зняти квартиру в Києві та Львові (інфографіка)

Нерухомість
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Ціни на ринку оренди стабілізувалися. Скільки коштує зняти квартиру в Києві та Львові (інфографіка)
Ціни на ринку оренди стабілізувалися. Скільки коштує зняти квартиру в Києві та Львові (інфографіка), Фото: freepik.com
У Києві та Львові протягом квітня спостерігався лиш незначний ріст цін на трикімнатні квартири.
Про це свідчать дані застосунку з пошуку оренди квартир Bird.
«Ринок оренди у Києві та Львові залишається стабільним. На нього більше не впливають нічні обстріли, сезонність та коливання курсу», — сказано в повідомленні.
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Вперше з початку повномасштабної війни аналітики спостерігають довгий відрізок стабільності ринку. Після року переїздів, пошуку нових міст для життя, блекаутів, масованих обстрілів, попит повністю відновлено ще кілька місяців тому, ціни стабілізувалися та рівномірно маленькими кроками зростають.
Стабільність на ринку оренди — позитивний маркер для ринку нерухомості та економіки в цілому.
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Протягом квітня медіана ціни майже непомітно збільшилася лише на трикімнатні квартири — 3% у Києві, та 1,6% у Львові.

Медіана цін на оренду у квітні у Києві:

  • 1-кімнатні — 9 000 грн;
  • 2-кімнатні — 13 000 грн;
  • 3-кімнатні — 20 600 грн.
Інфографіка: Bird
Інфографіка: Bird

Медіана цін на оренду у квітні у Львові:

  • 1-кімнатні — 15 000 грн;
  • 2-кімнатні — 16 000 грн;
  • 3-кімнатні — 18 900 грн.
Інфографіка: Bird
Інфографіка: Bird
Якщо факторів стабільності навколо ставатиме більше, це може призвести до росту цін, як мінімум їх відновлення до довоєнного рівня та повернення сезонності, але поки що власники не поспішають та з розумінням ставляться до орендарів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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