Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру — Finance.ua

Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру

У Києві протягом останніх півроку ціни на оренду квартир знизилися більш ніж на 1 600 гривень. Вартість з 13 213 грн впала до 11 000 грн. За місяць оренда житла подешевшала в середньому лише на 27 грн.

Про це свідчать дані сайту M2bomber , який аналізує усі оголошення від власників та рієлторів, розміщені в Мережі.

Станом на початок квітня найдешевше орендувати квартиру в Києві можна в Деснянському районі — у середньому 8 000 грн.

Найдорожчим, як завжди, залишається Печерський район столиці. Там оренда житла коштує у середньому 19 000 грн на місяць.

Вартість оренди в різних районах Києва:

Деснянський — 8 000 грн;

Дніпровський, Подільський, Святошинський — 10 000 грн;

Солом’янський — 10500 грн;

Дарницький — 12 000 грн;

Оболонський — 13 000 грн;

Голосіївський — 14 000 грн;

Печерський — 19 000 грн.

Найчастіше 1-кімнатні квартири в Києві, за даними аналітиків, знімають по 8 000 грн — таких оголошень налічується 9,4%. Більшість двокімнатних квартир здається за 7 800 грн. Трикімнатні квартири найчастіше орендують за 10 400 грн.

Від чого залежить вартість оренди

Нагадаємо, що один з найважливіших факторів, який впливає на вартість оренди квартири, це її місце розташування. Рієлтор Олександр Бойко пояснив, що житло в більш популярних і центральних районах коштує дорожче, ніж те, що розташоване далі від центру.

«Ключовими факторами є вік і стан квартири. Так само як і зручності, що входять у вартість оренди. Нові будівлі з сучасним ремонтом та інфраструктурою будуть дорожчими, ніж старі квартири без ремонту або зі старим ремонтом. Також враховуйте, що квартири з високоякісним ремонтом, ізольовані та обладнані сучасними приладами, будуть дорожчими», — розповів рієлтор.

Ціна оренди квартири також залежить від її типу, додав він. Наприклад, смарт-квартира або квартира-студія будуть дешевші, ніж квартири з однією або більше спалень.

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ТСН За матеріалами:

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