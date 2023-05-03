Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру

Особисті фінанси
217
Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру
Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру
У Києві протягом останніх півроку ціни на оренду квартир знизилися більш ніж на 1 600 гривень. Вартість з 13 213 грн впала до 11 000 грн. За місяць оренда житла подешевшала в середньому лише на 27 грн.
Про це свідчать дані сайту M2bomber, який аналізує усі оголошення від власників та рієлторів, розміщені в Мережі.
Станом на початок квітня найдешевше орендувати квартиру в Києві можна в Деснянському районі — у середньому 8 000 грн.
Найдорожчим, як завжди, залишається Печерський район столиці. Там оренда житла коштує у середньому 19 000 грн на місяць.

Вартість оренди в різних районах Києва:

  • Деснянський — 8 000 грн;
  • Дніпровський, Подільський, Святошинський — 10 000 грн;
  • Солом’янський — 10500 грн;
  • Дарницький — 12 000 грн;
  • Оболонський — 13 000 грн;
  • Голосіївський — 14 000 грн;
  • Печерський — 19 000 грн.
Читайте також
Найчастіше 1-кімнатні квартири в Києві, за даними аналітиків, знімають по 8 000 грн — таких оголошень налічується 9,4%. Більшість двокімнатних квартир здається за 7 800 грн. Трикімнатні квартири найчастіше орендують за 10 400 грн.
Оренда житла у Києві дешевшає: скільки зараз коштує зняти квартиру

Від чого залежить вартість оренди

Нагадаємо, що один з найважливіших факторів, який впливає на вартість оренди квартири, це її місце розташування. Рієлтор Олександр Бойко пояснив, що житло в більш популярних і центральних районах коштує дорожче, ніж те, що розташоване далі від центру.
«Ключовими факторами є вік і стан квартири. Так само як і зручності, що входять у вартість оренди. Нові будівлі з сучасним ремонтом та інфраструктурою будуть дорожчими, ніж старі квартири без ремонту або зі старим ремонтом. Також враховуйте, що квартири з високоякісним ремонтом, ізольовані та обладнані сучасними приладами, будуть дорожчими», — розповів рієлтор.
Ціна оренди квартири також залежить від її типу, додав він. Наприклад, смарт-квартира або квартира-студія будуть дешевші, ніж квартири з однією або більше спалень.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.