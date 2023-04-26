Скільки коштують квартири на вторинці, залежно від типу забудови (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштують квартири на вторинці, залежно від типу забудови (інфографіка) Сьогодні 15:01 — Нерухомість

Скільки коштують квартири на вторинці, залежно від типу забудови (інфографіка)

Рієлтор і блогер Homerealtor Віталій Свірідов проаналізував ціни на квартири на вторинному ринку за категоріями будинків: за часом зведення та класами забудов.

На думку Свірідова, це дає змогу бачити найбільш відповідні ціни на різні пропозиції. Адже середня ціна, наприклад, на 1-кімнатні квартири в Києві не є інформативною: вартість якоїсь конкретної квартири може сильно різнитися від середньої по ринку.

Найнижчі ціни на квартири в «хрущовках» і гостинках 1955 — 1970-х років навіть із сучасним ремонтом.

Це пояснюється тим, що у двокімнатних або трикімнатних квартирах такого класу всі кімнати прохідні. «І тільки в наступних проєктах 1965 року в серії „чешка“ у двокімнатних і трикімнатних зробили окремі кімнати, бо вже врахували те, що діти різної статі мають жити окремо», — говорить Свірідов.

Високі ціни на царські будинки пояснюються їхньою невеликою кількістю на ринку та розташуванням суто в центральних районах Києва. Високі ціни на сучасні проєкти диктує максимальна комфортність цього житла.

Нагадаємо, за даними ЛУН, в українській столиці значно знизилися ціни на квартири в новобудовах за період квітня 2023 року — з початку місяця вартість впала більш ніж на 3%.

Середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала із 48 000 до 46 500 гривень. При цьому вилка цін у районах столиці залишається, як і раніше, значною.

Довідка Finance.ua:

за статисткою порталу dim.ria, найдорожчий квадратний метр в 1-кімн. квартирі зафіксовано саме у Києві — 1700 доларів;

Львів також тримається майже на рівні столиці. Там у 1-кімнатній квартирі за кв. метр просять 1311 дол.;

в Ужгороді також високі ціни за 1 кім. — 1147 дол. м. кв.;

найдешевше метр житла коштує в Сумах та Запоріжжі (624 дол. м. кв. та 682 дол. м. кв. відповідно).

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