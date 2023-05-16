Які області майже повністю відновили будівництво ЖК, та різниця в попиті між вторинкою та первинкою: дослідження ЛУН — Finance.ua

Які області майже повністю відновили будівництво ЖК, та різниця в попиті між вторинкою та первинкою: дослідження ЛУН Сьогодні 11:01 — Нерухомість

Майже всі девелопери в західних регіонах України відновили будівництво та відкрили продажі квартир.

Про це свідчать дані ЛУН.

Скільки ЖК вже відкрили продажі

Станом на травень 2023 року в порівнянні з довоєнним рівнем понад 90% ЖК в західних регіонах України відкрили продажі квартир в новобудовах.

У Києві продаж відкрили 79% ЖК. У Херсонській області продажі ще не відкривалися. А от 36% Запорізьких ЖК вже відновили свої продажі, не дивлячись на безпосередню близькість до зони активних бойових дій, Харківських — 26%, Дніпропетровських — 71%.

Інфографіка: ЛУН

Варто зазначити, що мова йде про ті ЖК, які продавали квартири і до 24 лютого 2022 року, в яких вже були угоди з продажу або ті, що зазначили на своїх ресурсах, що їх відкрили.

Області, в яких ЖК вже відкрили свої продажі (серед тих, хто продавав і до війни):

Закарпатська область — 98%. Івано-Франківська область — 97%. Тернопільська область — 96%. Рівненська область — 96%. Чернівецька область — 92%.

Крім цього, 162 нових ЖК відкрили свої продажі вже після початку повномасштабної війни. З них 45 — у Львівській області, 21 — у Київській, 20 — у Тернопільській, 17 — в Івано-Франківській та 14 — у Закарпатській.

Скільки ЖК відновили будівництво

Що стосується відновлення будівництва, статистика трохи менша, але також лідирують західні регіони. 54% Київських ЖК відновили будівництво станом на травень 2023 року, Херсонські поки що не відновили, 32% Запорізьких, 17% Харківських та 71% Дніпропетровських ЖК відновили будівництво.

Інфографіка: ЛУН

Області, які відновили будівництво:

Волинська область — 96%. Закарпатська область — 96%. Івано-Франківська область — 94%. Тернопільська область — 92%. Львівська область — 91%.

Як зменшились продажі

За даними ЛУН, продажі на первинному ринку зменшилася у 8−12 разів у 2022 році у порівнянні з 2021 роком.

Згідно з даними Міністерства юстиції України, продажі на вторинному ринку за рік війни зменшилися у 3 рази. У 2022 році на вторинному ринку було продано близько 100 000 квартир, тоді як у 2021 — 320 000.

Інфографіка: ЛУН

Інфографіка: ЛУН

«У лютому Президент підписав закон про відшкодування зруйнованого житла. Очікуємо, що скоро українці зможуть отримувати перші кошти на купівлю квартир. Зруйновано або пошкоджено 150 тисяч багатоквартирних та приватних будинків загалом на $53.6 млрд», — додали в компанії.

Довідка Finance.ua:

уряд 12 травня скоротив максимальний розмір компенсації з державного бюджету за один пошкоджений війною об'єкт нерухомого майна з 500 тис. грн до 200 тис. грн;

український маркетплейс Dim. Ria представив оновлений звіт власного аналітичного центру за квітень 2023 року. В дослідженні проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та в столиці.

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