Уряд скоротив максимальні виплати за програмою єВідновлення — Finance.ua

Уряд скоротив максимальні виплати за програмою єВідновлення Сьогодні 11:00 — Нерухомість

Уряд скоротив максимальні виплати за програмою єВідновлення

Уряд 12 травня скоротив максимальний розмір компенсації з державного бюджету за один пошкоджений війною об'єкт нерухомого майна з 500 тис. грн до 200 тис. грн.

Відповідні зміни внесені в «Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги „єВідновлення“», який був затверджений постановою уряду № 381 ще 21 квітня.

Тоді було встановлено, що розмір компенсації за один пошкоджений об'єкт не може бути більший, ніж 500 тис. гривень.

Однак сьогодні на Кабміні цифру 500 тис. грн замінили на 200 тис. грн.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ці зміни здійснені «з метою залучення міжнародної фінансової допомоги», зазначив він.

«Передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень», — написав він.

З 10 травня всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, отримали право скористатись послугою єВідновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Для цього потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, проєкт Монобанк, ПриватБанк , Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

За першу добу роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення українці успішно подали 3194 заяви про виплату допомоги.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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