Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про безготівкові платежі всіх клієнтів банків — Finance.ua

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Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про безготівкові платежі всіх клієнтів банків

Фінтех і Картки
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Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про безготівкові платежі всіх клієнтів банків
Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про безготівкові платежі всіх клієнтів банків
Національний банк спростував інтерпретації декількох ЗМІ, які стверджували, що регулятор зобов’язав банки збирати дані про всі платежі фізичних осіб.
Про це йдеться в повідомленні НБУ в Telegram.
«У листі, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб», — заявили в пресслужбі НБУ.
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Зазначається, що Нацбанк з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
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В Нацбанку кажуть, що надіслали банкам лист-нагадування про надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.
НБУ використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
«Аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу», — наголошує регулятор.
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Наразі НБУ продовжує перевіряти банки та небанківські фінустанови, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
Зазначені дії, за оцінками Міністерства фінансів України, сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Так, за перші п’ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету за організацію азартних ігор 2 млрд 378 млн грн, водночас за весь 2022 рік — лише 731 млн грн (з яких 220 млн грн надійшли у грудні - тобто з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), а за 2021 рік — лише 205 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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