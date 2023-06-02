Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ — Finance.ua
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Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ

Валюта
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Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ
Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ
Населення України в травні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 608,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 767,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 158,6 млн доларів.
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Про це повідомляє НБУ.
Таким чином у травні українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з серпня минулого року.
Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ
Всього з початку 2023 року українці продали 6 782,4 млн доларів і купили на 8 689,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 907,1 млн доларів.
Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року — НБУ
Дані показують, що українці почали знімати безготівкову валюту в банках (91,6 млн доларів у травні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у травні на готівковому ринку курс упав до 37,50 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.
Нвгадаємо, Національний банк відповідно до вимог закону «Про валюту і валютні операції» запровадив порядок обміну уповноваженими установами інформацією про гривневі рахунки їх клієнтів чи користувачів, що є нерезидентами. З цією метою НБУ розробив автоматизовану інформаційну систему «Реєстр рахунків нерезидентів» (далі - Реєстр) на платформі блокчейн Hyperledger fabric.
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Довідка Finance.ua:

  • НБУ пропонує змінити порядок ведення касових операцій у національній валюті. Як пояснює регулятор, необхідність оновлення порядку ведення касових операцій у нацвалюті зумовлена потребою його приведення у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора;
  • курс долара та євро в Україні у червні вже традиційно залежатиме від подій на фронті. Однак, якщо не відбудуться істотні зміни, гривня залишиться стабільною — у травневому коридорі 37−38 грн/дол. та 40−41 грн/євро.
За матеріалами:
РБК-Україна
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