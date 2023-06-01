НБУ пропонує змінити порядок ведення касових операцій у національній валюті — Finance.ua

НБУ пропонує змінити порядок ведення касових операцій у національній валюті Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

НБУ пропонує змінити порядок ведення касових операцій у національній валюті

Національний банк України пропонує для громадського обговорення проєкт змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Як пояснює регулятор, необхідність оновлення порядку ведення касових операцій у нацвалюті зумовлена потребою його приведення у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора.

Що пропонують змінити

Зокрема, у проєкті змін пропонується зобов’язати:

комерційних агентів банку ідентифікувати себе перед користувачами та іншими надавачами платіжних послуг з метою належного надання платіжних послуг;

комерційних агентів банків здавати готівку, отриману під час надання платіжних послуг, до банків виключно через відповідні служби та підприємства, яким надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей;

з метою забезпечення однакових підходів до діяльності учасників платіжного ринку небанківських надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів здавати готівку, отриману під час надання платіжних послуг, до банків та перераховувати кошти, отримані від користувачів платіжних послуг, виключно на розрахунковий рахунок небанківського надавача платіжних послуг;

суб'єктів господарювання задля мінімізації ризиків схоронності коштів обов’язково враховувати рівень небезпеки під час самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки (готівки) до банку;



банки та підприємства, яким надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, визначити в договорах з клієнтами — суб'єктами господарювання спосіб здавання та суми готівки, в разі перевищення яких інкасація коштів буде обов’язковою;

суб'єктів господарювання під час надання послуги «готівка на касі» видавати держателю платіжної картки лише банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків.

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Також пропонується не поширювати обмеження на готівкові розрахунки (у розмірі 50 тис. грн) на використання готівкових коштів з фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, створеного відповідно до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (аналогічна норма діє для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань).

Це поліпшить якість надання платіжних послуг та готівки в обігу, а також сприятиме підвищенню прозорості роботи учасників платіжного ринку з готівкою.

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