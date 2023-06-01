Курс долара в червні: українцям пояснили, від чого нині залежить стабільність гривні — Finance.ua

Курс долара в червні: українцям пояснили, від чого нині залежить стабільність гривні Сьогодні 13:09 — Валюта

Курс долара в червні: українцям пояснили, від чого нині залежить стабільність гривні

Курс долара та євро в Україні у червні вже традиційно залежатиме від подій на фронті. Однак, якщо не відбудуться істотні зміни, гривня залишиться стабільною — у травневому коридорі 37−38 грн/дол. та 40−41 грн/євро.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

«Звичайно, прогнози не можуть врахувати абсолютно всі фактори, які в тій чи іншій мірі впливатимуть чи тиснуть на готівковий курс. Однак зараз достатньо підстав для оптимізму, власне, сама по собі курсова стабільність — вже добре для економіки, наприклад, не зростатимуть ціни. Тому найімовірніше наступного тижня готівковий курс перебуватиме в „травневих“ межах, що склалися: 37−38 грн/дол. і 40−41 грн/євро», — підкреслив Тарас Лєсовий.

Фактори, від яких залежить курс долара в Україні

Дії Національного банку (НБУ)

Насамперед ідеться про збереження балансу між попитом і пропозицією на міжбанківському ринку. Для цього НБУ відстежує ситуацію і, залежно від неї, купує або продає валюту. Однак, окрім цього, Нацбанк зайнявся популяризацією гривневих депозитів, що також грає на користь української валюти.

Загальна економічна ситуація

За словами Лєсового, стабільності гривні допомагають: розвиток усіх сфер економіки, поступова активізація малого та середнього бізнесу, а також участь підприємців у програмі «Доступні кредити 5−7-9%».

Експортний потенціал

Окрім продовження «зернової угоди», очікується поступове розширення й логістичних можливостей та збільшення переліку експортованих товарів і сировини. Це позитивно вплине на гривню.

Допомога від партнерів

«Своєчасність та обсяг міжнародної фінансової допомоги, левова частка якої йде на покриття дефіциту державного бюджету, — це вагома основа для стабільності економіки», — констатував Лєсовий.

Довідка Finance.ua:

експерт Олександр Хмелевський також вірить, що долар у червні коливатиметься у межах травневих показників;



директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик прогнозує на червень 37−38 грн за долар за оптимістичного сценарію, який є базовим. За песимістичного — від 42 грн і вищий. Негативний сценарій для гривні може бути викликаний цілою низкою чинників — від лібералізації курсу під тиском кредиторів та партнерів до зміни ситуації на фронті або під впливом глобальних факторів.

Обозреватель За матеріалами:

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