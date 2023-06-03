Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз — Finance.ua

Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз Сьогодні 11:00 — Валюта

Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз

У червні НБУ збереже офіційний курс долара на поточному рівні в 36,56 гривні. Суттєвих же змін готівкового курсу не передбачається — за прогнозами, він коливатиметься в межах травневих показників.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Факти ICTV.

Що буде з курсом у червні

В експертному середовищі прогнозують, що у червні суттєвих змін на готівковому ринку валюти не буде. Курс перебуватиме на рівні 37 — 38 гривень за долар.

Втім, зазначає експерт Олександр Хмелевський, воєнні події можуть «викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту». Такими він називає:

загострення бойових дій;

ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки.

Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 — 38 грн за долар.

Восени ситуація може змінитись

Тим часом, у червні НБУ має підготувати план заходів щодо послаблення валютних обмежень — на вимогу Міжнародного валютного фонду. Однак, зазначає Хмелевський, навряд чи валютні обмеження будуть зняті до закінчення війни.

У зв’язку з цим він прогнозує, що на початку літа Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін.

Читайте також Як зміниться курс валют: Invest Talk Summit

Разом з тим, зазначає експерт, у 2023 році в Україні спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі. За його словами, це пов’язано з тим, що:

поступово відновлюється споживчий попит і більше товарів ввозиться з-за кордону;

експорт не зростає;

через блокування росією зернового коридору та обмеження ЄС на імпорт української аграрної продукції спостерігається скорочення валютних надходжень.

Крім того, зауважує Хмелевський, у травні надходження від іноземних партнерів будуть меншими, ніж у квітні. Що може призвести до певного скорочення валютних резервів.

Якщо ж дефіцит зовнішньої торгівлі продовжить збільшуватись, а надходження від міжнародних партнерів скорочуватись, резюмує експерт, не виключено, що восени Нацбанк буде змушений провести девальвацію гривні. Тобто, ослабити її офіційний курс.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.