Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз — Finance.ua
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Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз

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Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз
Курс на початку літа: чи може долар полетіти вниз
У червні НБУ збереже офіційний курс долара на поточному рівні в 36,56 гривні. Суттєвих же змін готівкового курсу не передбачається — за прогнозами, він коливатиметься в межах травневих показників.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Факти ICTV.

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Що буде з курсом у червні

В експертному середовищі прогнозують, що у червні суттєвих змін на готівковому ринку валюти не буде. Курс перебуватиме на рівні 37 — 38 гривень за долар.
Втім, зазначає експерт Олександр Хмелевський, воєнні події можуть «викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту». Такими він називає:
  • загострення бойових дій;
  • ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки.
Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 — 38 грн за долар.

Восени ситуація може змінитись

Тим часом, у червні НБУ має підготувати план заходів щодо послаблення валютних обмежень — на вимогу Міжнародного валютного фонду. Однак, зазначає Хмелевський, навряд чи валютні обмеження будуть зняті до закінчення війни.
У зв’язку з цим він прогнозує, що на початку літа Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін.
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Разом з тим, зазначає експерт, у 2023 році в Україні спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі. За його словами, це пов’язано з тим, що:
  • поступово відновлюється споживчий попит і більше товарів ввозиться з-за кордону;
  • експорт не зростає;
  • через блокування росією зернового коридору та обмеження ЄС на імпорт української аграрної продукції спостерігається скорочення валютних надходжень.
Крім того, зауважує Хмелевський, у травні надходження від іноземних партнерів будуть меншими, ніж у квітні. Що може призвести до певного скорочення валютних резервів.
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Якщо ж дефіцит зовнішньої торгівлі продовжить збільшуватись, а надходження від міжнародних партнерів скорочуватись, резюмує експерт, не виключено, що восени Нацбанк буде змушений провести девальвацію гривні. Тобто, ослабити її офіційний курс.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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