День фінансів: перші дані щодо стійкості банків, додаткове фінансування для єОселя, кількість офіційних безробітних в Україні — Finance.ua

День фінансів: перші дані щодо стійкості банків, додаткове фінансування для єОселя, кількість офіційних безробітних в Україні Сьогодні 17:50

В середу, 16 серпня, стали відомі відповіді на такі питання:

Як НБУ оцінив стійкість найбільших банків? Для оцінки обсягу втрат від кредитного ризику та ймовірної потреби у капіталі НБУ Для оцінки обсягу втрат від кредитного ризику та ймовірної потреби у капіталі НБУ проводить оцінку стійкості 20 найбільших банків. Перші результати діагностики оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив. Як зазначили в НБУ, потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною.

Що відбувається із зарплатами? Як показує Як показує дослідження Active Group , більшість українців помітили не зростання, а зниження зарплат. Тому що зростання зарплат з'їдається інфляцією. Так, про те, що статки українців загалом збільшились, повідомили 17,8% опитаних. 44,6% опитаних заявили про зменшення своїх прибутків.

🩺 Українські компанії вже давно не вважають здоров’я співробітників їх особистою справою. Якщо підлеглі часто хворіють, то пропускають роботу. В підсумку, підприємству це може коштувати дуже дорого. Проблему вирішує корпоративне медичне страхування. Разом зі страховою компанією Universalna розказуємо про переваги корпоративної медстраховки:

Як зміниться курс долара? Як зазначає Нацбанк, Як зазначає Нацбанк, курсові очікування в Україні почали погіршуватись. І фінансові аналітики, і громадяни чекають протягом наступних 12 місяців на девальвацію.

Водночас, як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, на сильні зміни у курсі долара до кінця поточного тижня чекати не варто, тому що попит на валюту дещо впав.

Скільки сімей зможуть придбати житло за програмою єОселя? Уряд Уряд розширює фінансування програми єОселя. До кінця року близько 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами. Із жовтня для українців доступна державна пільгова іпотека на житло єОселя. За цей час 2475 українських родин придбали власні домівки на понад 3,4 млрд грн.

Аналітики OLX Нерухомість поділились результатами дослідження про те які головні драйвери українців при купівлі житла та на що вони орієнтуються при його виборі. Найголовнішим мотивом покупки нерухомості є зміна умов проживання. Частіше за все, українці хотіли б збільшити площу житла або покращити поточні умови проживання.

Що уряд планує змінити у виплатах та послугах? Уряд України Уряд України продовжує реформувати систему соціальної підтримки. У планах — створення якісних реєстрів, впровадження принципу «гроші ходять за людиною» та цифровізація соціальних послуг.

Скільки українців наразі офіційно безробітні? Офіційне безробіття в Україні продовжує знижуватися. У липні оновлено черговий історичний мінімум. За даними Нацбанку, у липні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 112,3 тисячі, серед яких 80,5 тисячі - жінки. Рік тому було 296,7 тисячі безробітних.

Які суми йдуть на зарплати військовим? За січень-липень 2023 року За січень-липень 2023 року грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн — або третину всіх видатків за цей час.

На фоні хронічної нестачі коштів для Збройних сил України досить дивним видається той факт, що паралельно з цим в нашій країні існують непропорційно великі витрати на проєкти, доцільність яких є сумнівною в часи великої війни. Наприклад, ремонти доріг, будівництво басейнів та стадіонів тощо. Тому в новій статті Finance.ua вирішив розібратись, скільки коштують інфраструктурні проєкти у світі та в Україні та чи доцільно зараз на них витрачати кошти:

Як отримати картку єВідновлення в Ощадбанку? Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки єВідновлення для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла. Сума грошової допомоги залежить від складності пошкоджень. Як відкрити в картку в Мобільному Ощаді - Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки єВідновлення для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла. Сума грошової допомоги залежить від складності пошкоджень. Як відкрити в картку в Мобільному Ощаді - розповідаємо тут

Скільки українців виїхали з країни та не повернулися? Як Як свідчать дані Опендатабот , від початку повномасштабного вторгнення росії в України різниця між кількістю людей, які виїхали та повернулись в країну, складає лише 2,4 млн громадян.

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