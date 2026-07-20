День фінансів: перенесення номера в «Дії», курс валют, контроль за платіжними операціями Сьогодні 17:45

Понеділок, 20 липня. У «Дії» запустили послугу перенесення номера, у Раді розповіли, чи будуть зносити хрущовки, а в Британії обрали нового прем’єр-міністра.

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Контроль за платіжними операціями

Національний банк планує запровадити єдині стандартизовані підходи до моніторингу та реконсиляції платіжних операцій як складової управління операційними ризиками надавачів платіжних послуг. Проєкт постанови передбачає, зокрема, що банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки й закривати рахунки.

Перенесення номера в «Дії»

lifecell став першим мобільним оператором в Україні, перенести номер до якого можна за допомогою застосунку «Дія». Користувачі можуть подати заявку на перенесення номера до lifecell за кілька хвилин, пройшовши ідентифікацію та обравши один із двох доступних тарифних планів.

Згодом послугу перенесення номера надаватимуть й інші оператори зв’язку.

Первинний ринок нерухомості в Києві

Повномасштабна війна не лише змінила критерії вибору житла, а й фактично перекроїла карту первинного ринку Києва. Раніше покупці орієнтувалися насамперед на престижність району та близькість до центру, то сьогодні визначальними стали транспортна доступність, автономність будинку, укриття та сформована інфраструктура. Що зараз шукають покупці — розповідаємо тут

🔑 Вибір між орендою квартири та іпотекою в Україні вже давно став класичною дилемою. Прихильники купівлі зазвичай аргументують тим, що краще платити за своє житло, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Ті, хто обирає оренду, навпаки, не готові зв’язувати себе довгостроковими кредитами в умовах повної нестабільності. Що ж раціональніше сьогодні з фінансової точки зору?

Finance.ua проаналізував обидва варіанти, спираючись на актуальні умови кредитування, супутні витрати та приховані фінансові ризики:

Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк також прокоментувала інформацію щодо знесення понад 30 тис. багатоквартирних будинків, зокрема «хрущовок».

🗨️ «Це неправда. Не читайте ці новини. Це хтось із журналістів розповсюдив неправдиву інформацію», — заявила Шуляк.

За її словами, законопроєкт, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, не передбачає примусового чи масового знесення житлового фонду.

Наскільки активно ФОПи беруть участь у держзакупівлях

За першу половину 2026-го року понад 83 000 підприємців стали переможцями 923 739 тендерів у системі Prozorro. Як пише Опендатабот, у 2026-му році з’явився лідер, який вже встиг виграти понад 2000 тендерів. Крім того, ще один ФОП переміг у 788 закупівлях і встиг попрацювати з 769 різними замовниками.

Пенсії в Україні

Свіжі дані Пенсійного фонду свідчать , що станом на початок липня середня пенсія в Україні складає 7 272,68 гривні. Лідером за рівнем виплати залишається столиця — 9 901,43 грн. Найнижчий середній рівень пенсій зафіксовано на Тернопільщині — 5 656,53 грн, у Чернівецькій (5 839,45 грн) та Закарпатській (5 917,68 грн) областях.

Вартість проїзного

Після підвищення тарифів на громадський транспорт Київ опинився серед європейських столиць із найдорожчим проїздом. Із 15 липня одна поїздка в метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 30 грн замість 8 грн, а вартість місячного безлімітного проїзного зросла до 3 656 грн (близько 71 євро).

До країн із найдорожчими проїзними належать:

Амстердам (Нідерланди) — 129 євро на місяць;



Берлін (Німеччина) — 114 євро;

Стокгольм (Швеція) — 100 євро;

Париж (Франція) — 90,8 євро;

Берн (Швейцарія) — 85 євро.

Новий прем’єр-міністр Британії

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії. Бернем, який, будучи мером Великого Манчестера, заслужив прізвисько «король Півночі», cтав сьомим прем’єр-міністром Великої Британії за останнє десятиліття.

Курс валют цього тижня

Як розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, протягом 13−17 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував помірну волатильність із короткостроковим ослабленням гривні в середині тижня та подальшим частковим відновленням наприкінці періоду. Протягом 20−24 липня валютний ринок збереже відносну стабільність, хоча окремі дні можуть супроводжуватися помірними коливаннями курсу в межах звичних для останніх тижнів значень.

Також банкір «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у новому відео на нашому YouTube-каналі поділився прогнозом та аналізує головні фінансові сигнали тижня з 20 по 26 липня. Ви дізнаєтеся, чому різниця між міжбанком та обмінниками майже зникла, скільки мільйонів доларів НБУ готовий витратити на підтримку режиму «керованої гнучкості» та як воєнні ризики впливають на настрої бізнесу й населення:

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