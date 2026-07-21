Чи можна зареєструвати автомобіль і мотоцикл, отримані як гуманітарну допомогу — пояснення
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Як поставити транспортний засіб на тимчасовий державний облік
- заяву військовослужбовця — набувача транспортного засобу (друкується в сервісному центрі МВС за встановленим зразком);
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера);
- документ, що підтверджує проходження військової служби набувачем (довідка з військової частини);
- акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою;
- електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, (затверджену постановою КМУ № 953 від 05.09.2023 або постановою КМУ № 174 від 01.03.2022).
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