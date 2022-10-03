День фінансів: новий тариф за переказ грошей за кордон, дешеві квитки від Ryanair, $1,5 мільярда щомісяця від США — Finance.ua

День фінансів: новий тариф за переказ грошей за кордон, дешеві квитки від Ryanair, $1,5 мільярда щомісяця від США Вчора 17:50

Понеділок, 3 жовтня. ПриватБанк знайшов спосіб запобігти спекуляції на різниці курсів, а Уряд виділяє 50 мільйонів гривень на «Власну справу».

P2P-перекази у ПриватБанку подорожчали. за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні до 4% (з 2%). У банку кажуть, що це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів. Однак всі українці можуть безкоштовно отримати переказ на гривневі рахунки. ПриватБанк збільшив тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні до 4% (з 2%). У банку кажуть, що це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів. Однак всі українці можуть безкоштовно отримати переказ на гривневі рахунки.

50 мільйонів на «Власну справу». У рамках шостої хвилі реалізації програми «Власна справа» проекту «єРобота» 211 заявників отримають мікрогранти на загальну суму 49,78 млн грн. У Мінекономіки очікують, що після реалізації цих проектів буде створено 524 нових робочих місця.

Відмітимо, що початок бізнес-сезону показав стримано оптимістичну ситуацію із зарплатами. Дві третини професійних сфер або утримали зарплати на попередньому рівні, або підвищили оклади у відкритих вакансіях. Проте є й негативні явища. Високооплачуваним спеціалістам у вересні стали пропонувати на 40% менші оклади, порівнюючи з серпнем.

Понад 900 об’єктів, що належать рф, націоналізують. Верховна Рада планує розглянути питання про націоналізацію за особливою процедурою активів рф в Україні. Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо росії як державі. До списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як «Енергомашспецсталь» та мережа магазинів Brocard.

По $1,5 мільярда щомісяця до кінця війни. виділяти Україні щомісяця $1,5 мільярда для дофінансування бюджету. Вашингтон також підштовхує Євросоюз до виділення співмірних сум. Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України. США готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 мільярда для дофінансування бюджету. Вашингтон також підштовхує Євросоюз до виділення співмірних сум. Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України.

«єОселя» у «Дії». Мінцифри зараз розробляє послугу доступного кредитування для українців «єОселя» на порталі «Дія». Послуга повинна з’явитись у 20-х числах жовтня. Як додали у Мінекономіки, вже п’ять банків інтегровано у програму: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк.

📳 Нагадаємо, що в «Дії» доступна послуга — шеринг документів. Це сервіс, який дозволяє передати копії цифрових документів у державну установу, банк чи будь-яку іншу компанію. У новому матеріалі ми вирішили на прикладі наших страхових продуктів від Finance.ua Страхування показати, як працює шеринг документів у Дії:

Виплати мешканцям деокупованих територій. З наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

До речі, ВПО у випадку звільнення з роботи зa відcутноcті документів, що підтверджують фaкт звільнення, трудову діяльніcть та cтраховий cтаж, має право на реєcтрацію у якоcті безробітної та отримання допомоги по безробіттю.

Дешеві квитки від Ryanair. Ірландський лоукост Ірландський лоукост Ryanair пропонує дешеві перельоти до міст Європи із Польщі від 8 євро. Акція триватиме до 9 жовтня, а здійснити подорож можна буде з 1 жовтня до 30 листопада. Акція на дешеві квитки на сайті Ryanair дозволяє зекономити на перельотах в міста Греції, Італії, Іспанії, Францію та інших європейських країн.

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