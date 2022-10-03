Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро — Finance.ua

Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair пропонує дешеві рейси із Польщі. Полетіти можна до різних міст Європи.

Акція триватиме до 9 жовтня. Здійснити подорож за дешевими квитками можна з 1 жовтня до 30 листопада.

Акція на дешеві квитки на сайті Ryanair дозволяє зекономити на перельотах в міста Греції, Італії, Іспанії, Францію та інших європейських країн.

Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з аеропортів таких польських міст:

Варшава;

Катовіце;

Познань;

Краків;

Вроцлав;

Гданськ.

Найнижчі ціни — від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло — за 43 злотих (8,5 євро).

Із Катовіце в Бергамо за 49 злотих в один бік — 9,75 євро, у Венецію — від 53 злотих (10,5 євро).

Із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).

До Стокгольма з Вроцлава можна полетіти за 8 євро, до Брюсселя — за 11 євро в одну сторону.

Такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі розміром 40×20×25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, без декларування, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти з України за кордон валюти на суму до €10 тис. в еквіваленті. Усе, що дорівнює або перевищує €10 тис., потрібно декларувати;

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