Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро — Finance.ua

Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair пропонує дешеві рейси із Польщі. Полетіти можна до різних міст Європи.
Акція триватиме до 9 жовтня. Здійснити подорож за дешевими квитками можна з 1 жовтня до 30 листопада.
Акція на дешеві квитки на сайті Ryanair дозволяє зекономити на перельотах в міста Греції, Італії, Іспанії, Францію та інших європейських країн.
Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з аеропортів таких польських міст:
- Варшава;
- Катовіце;
- Познань;
- Краків;
- Вроцлав;
- Гданськ.
Найнижчі ціни — від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло — за 43 злотих (8,5 євро).
Із Катовіце в Бергамо за 49 злотих в один бік — 9,75 євро, у Венецію — від 53 злотих (10,5 євро).
Із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).
До Стокгольма з Вроцлава можна полетіти за 8 євро, до Брюсселя — за 11 євро в одну сторону.
Такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі розміром 40×20×25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, без декларування, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти з України за кордон валюти на суму до €10 тис. в еквіваленті. Усе, що дорівнює або перевищує €10 тис., потрібно декларувати;
- українки в Польщі можуть отримати 4000 доларів на відкриття бізнесу;
- згідно з останніми даними, понад 5 мільйонів українців переїхали до Європи. Кожна європейська країна встановлює власні правила купівлі житла. В яких країнах найлегше купити житло та що для цього потрібно — читайте тут.
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