Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування — Finance.ua

Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування Вчора 12:15 — Особисті фінанси

Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування

Без декларування, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти з України за кордон валюти на суму до €10 тис. в еквіваленті. Усе, що дорівнює або перевищує €10 тис., потрібно декларувати.

Про це пише Сhas News.

У зворотньому напрямку, тобто з-за кордону в Україну, обмежень на ввіз валюти немає. Можна ввозити будь-яку суму доларів або євро без жодних підтверджувальних документів.

Чи можна вивозити за кордон додаткові €10 тис. на дитину

Якщо людина або сім’я виїжджає за кордон з дитиною, на неї так само можна вивезти без декларування еквівалент €10 тис.

Наприклад, якщо кордон перетинає сім’я з чоловіка, жінки та трьох маленьких дітей, вони загалом можуть вивезти з собою до €50 тис.

Якщо сума, яку вивозять на дитину, перевищує €10 тис., декларацію за неповнолітніх заповнює один з батьків чи опікун.

Чи можна вивезти валюти більше €10 тис., якщо все задекларувати

Можна, але при декларуванні валюти на суму понад €10 тис. митникам треба надати підтверджувальні документи, що доводять законність походження грошей.

Такими документами є лише виписки з банку про зняття готівки з власних рахунків у банках або придбання особою банківських металів у банках.

Жодні інші документи митники не беруть до уваги.

Тобто, якщо особа отримала валюту, наприклад, у подарунок від родичів чи після продажу квартири або автівки, без виписки з банку підтвердити походження коштів на митниці не вдасться.

Також треба пам’ятати, що банківська довідка про зняття коштів з власного рахунку дійсна лише 90 днів.

Як підтвердити походження готівкової валюти

Як виходить із закону, готівку можна покласти на рахунок у банку, потім зняти і отримати про це відповідну виписку. Просто, але є кілька нюансів.

Зараз Нацбанк обмежує суму, яку фізособа може зняти з рахунків на добу, — це еквівалент 100 тис. грн. Валюту треба отримувати в касі банку.

Виходить, щоб зняти, скажімо, $50 тис. за нинішнім курсом, потрібен 21 робочий день, тобто фактично календарний місяць.

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Крім того, банки на вимогу закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» так само можуть вимагати довідку про підтвердження джерела походження коштів.

В різних комерційних банках сума, яку треба підтверджувати документально, може бути різною — 400 тис. грн або навіть 150 тис. грн.

Також в банку може існувати обмеження на внесення готівкової валюти на добу, наприклад, не більше 5 тис. доларів або євро.

Яке буде покарання, якщо вивозити більше €10 тис. без декларування

Якщо митники знайдуть незадекларовану валюту на більше ніж €10 тис., покарання не уникнути.

Усі гроші на митниці конфіскувати не мають права. Але штраф може бути чималим.

У червні 2022 року до Митного кодексу України внесли зміни щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил.

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Тепер штраф за «недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування», складає 20% суми, що перевищує дозволену.

Як вивезти валюту з України без декларації

Якщо треба вивезти суму більше €10 тис., а підтвердити її банківською довідкою можливості немає, залишається покласти кошти на картку і взяти цю картку з собою.

Відкрити рахунок в доларах чи євро і замовити до нього картку можна в будь-якому банку України. Для цього потрібно завітати у відділення із паспортом та ІНН.

Поповнення картки готівкою через касу зазвичай виконується без комісії. Але можуть бути інші обмеження, про які йшлося вище.

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За кордоном можна без обмежень розраховуватись як валютною, так і гривневою карткою українських банків.

Щодо зняття готівки за кордоном, то треба бути готовим до банківської комісії у 2-3% від суми. Також для карт українських банків за кордоном діє обмеження НБУ на зняття коштів — не більше еквівалента 100 тис. грн на добу.

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