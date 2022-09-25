Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань — Finance.ua

Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань Вчора 11:00 — Валюта

Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань

Коливання курсу долара на готівковому ринку України відбуваються через оголошення мобілізації в російській федерації.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит РБК-Україна.

Готівковий валютний ринок лишається досить чутливим до змін в інформаційному середовищі. Поточні коливання на готівковому ринку пов’язані зокрема із психологічним чинником на тлі спроб росії залякати Україну загальною мобілізацією.

НБУ також констатує, що ситуація на міжбанківському валютному ринку навпаки поліпшується. Зокрема, зросла пропозиція валюти з боку експортерів передусім завдяки роботі зернового коридору.

Національний банк продовжує вживати заходів, щоб зменшити різницю між готівковим і безготівковим валютним ринком. Зокрема, НБУ:

дав змогу громадянам купувати безготівкову валюту з подальшим вкладенням її на депозит, курс за цими операціями є близьким до офіційного;

дав змогу банкам збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку;

вживає заходів для вирішення проблеми з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків.

Крім того, НБУ і надалі працює над збільшенням ставок за гривневими активами, щоб українці мали альтернативні інструменти для збереження власних гривневих заощаджень. Вже багато банків відреагували на червневе підвищення облікової ставки, деякі з них підвищили дохідність гривневих депозитів до 15-20%. Нещодавно ставки почали підвищувати також й великі державні банки.

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