США готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни - Bloomberg — Finance.ua

США готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни - Bloomberg Вчора 12:00 — Казна та Політика

США готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 мільярда для дофінансування бюджету.

Вашингтон також підштовхує Євросоюз до виділення співмірних сум, пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з ходом перемовин.

Зазначається, що вперше про це заявив перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, але тоді йшлося про фінансування протягом чотирьох-п’яти місяців.

Однак вже у вересні Мінфін подав до Верховної Ради проект бюджету з трильйонним дефіцитом. Міністр Сергій Марченко пояснив, що Кабмін розраховує на $38 мільярдів від партнерів.

Лідери ЄС цього тижня планують обговорити фінансові потреби України, закладені до проекту державного бюджету.

Американська сторона вже заявила дипломатам, які готують цей саміт, що від Європи очікується такий самий рівень фінансування, який готові забезпечити США.

За словами джерел Bloomberg, союзники обговорюють створення більш регулярного механізму допомоги, який допоможе утримати економіку України на плаву без касових розривів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 30 вересня підписав закон, який передбачає виділення $12,3 млрд допомоги Україні.

Сенат США ухвалив цей законопроєкт у вівторок, а Палата представників США — у п’ятницю. Він набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік — 30 вересня.

Законопроєкт передбачає:

$4,5 млрд на грантове фінансування бюджету України;

$3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку;

$1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

$2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України;

$540 млн на збільшення виробництва боєприпасів;

$35 млн на фінансування реагування на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні, а також на запобігання викрадення цих матеріалів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.