Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать рф — Finance.ua

Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать рф
На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів рф в Україні.
Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ в Telegram.
Повідомляється, що Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.
За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як «Енергомашспецсталь» у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом». Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості рф.
Додається, що примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною