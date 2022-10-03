Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать рф — Finance.ua
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Верховна Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать рф

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На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів рф в Україні.
Про це повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба ВРУ в Telegram.
Повідомляється, що Кабмін уклав перелік, до якого увійшло більш як 900 об’єктів, що належать безпосередньо Росії як державі.
За словами депутатки, до списку об’єктів увійшли такі відомі підприємства як «Енергомашспецсталь» у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом». Також у цьому переліку є і всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, своєю чергою, контролюється Міністерством промисловості рф.
Додається, що примусове відчуження цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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